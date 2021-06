Elfmeterkrimi zwischen Uderns und Schwoich II um den Aufstieg in die 1. Klasse

Details Sonntag, 27. Juni 2021 22:49

Ein hochinteressantes 0:0 nach neunzig Minuten zwischen Uderns (2. Klasse Mitte) und dem FC Riederbau Schwoich II und ein für beide Mannschaften nervenaufreibendes Penaltyschießen. Der Goalie von Uderns, Lukas Kronthaler, hat sicherlich einen ganz großen Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft. Er war in den neunzig Minuten unbezwingbar und auch im Elferschießen brachte er sein Team wieder zurück in Richtung Aufstieg. Ein bitterer Abschluss der Halbsaison für Schwoich II, Uderns ist damit der vierte Aufsteiger aus den 2. Klassen in die 1. Klasse. Die dramatische Partie in Uderns schildert unseren Lesern ein Spieler von Uderns – Maximilian Mair. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert herzlich zum Aufstieg!

Uderns Maximilian Mair schildert den Aufstiegsthriller

Nachdem noch ein Platz in der ersten Klasse frei geworden ist, bekamen die zweitplatzierten Mannschaften der zweiten Klassen eine Chance zum Aufstieg in die erste Klasse. Durch ein Los wurde entschieden, wer von den drei Mannschaften gegeneinander spielen musste. Uderns hatte bei der Auslosung Glück und so mussten der FC Schwoich 1b und Flaurling im ersten Duell um das Finalticket kämpfen. Schwoich setzte sich dabei verdient mit 2:1 (1:0) durch.

Am Freitag, dem 25.6.21, war es dann soweit. Das Finalspiel der Aufstiegsrelegation sollte in Uderns vor rund 150 Fans ausgetragen werden. Die erste Halbzeit startete rasant mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Uderns in der ersten Halbzeit sicherlich die spielstärkere und spielbestimmende Mannschaft war. Mitte der ersten Halbzeit fiel dann das vermeintlich erste Tor für Uderns zum 1:0. Ein scharf getretener Freistoß aus gut 35 Metern landete im Tor, nachdem der Ball die Schulter von Gerhard Hainz touchierte. Der dritte Offizielle meinte dabei ein Abseits gesehen zu haben, weshalb der Treffer nicht zählte. Daraufhin folgten noch weitere Chancen auf beiden Seiten, die aber zu keiner konkreten Möglichkeite mehr führte.Der Schiedsrichter beendete die erste Halbzeit mit einem 0:0.

Schwoich startete etwas besser in die zweite Halbzeit und konnte gleich am Anfang gute Chancen kreieren. Doch Uderns Abwehr konnte mit den hohen Bällen der Schwoicher gut umgehen. Der Druck erhöhte sich mit der Zeit und so häuften sich auch die Torchancen der Schwoicher. Dabei konnte sich vor allem Uderns Torhüter Lukas Kronthaler auszeichnen, der mit einigen Weltklasse-Paraden einen Rückstand verhinderte. Mitte der zweiten Halbzeit fand dann auch Uderns wieder ins Spiel zurück und erspielte sich gute Chancen, die wiederum nicht genützt werden konnten. In der 76. Minute folgte ein Moment des Schreckens für Uderns. Der stark aufspielende Innenverteidiger Daniel Rieser flog nach einem Foul mit Gelb/Rot vom Platz. Schwoich profitierte von dem Ausschluss und wurde wieder etwas stärker. Das Spiel endete jedoch – aus meiner Sicht - mit einem gerechtem 0:0. Elferschießen um den Aufstieg stand damit an.

Die Spannung im Uderner Gießenstadion stieg und die Fans waren heiß auf ein spannendes Elfmeterschießen. Die ersten zwei Elfmeter wurden von beiden Mannschaften souverän versänkt. Der Schwoicher Goalie konnte den dritten Elfmeter der Uderner parieren und so stand es nach jeweils drei Schützen 2:3. Torhüter Kronthaler wusste, dass er einen der nächsten beiden Elfmeter halten musste, um Uderns im Spiel um den Aufstieg zu halten. Mit einer Glanzparade konnte Kronthaler den vierten Elfmeter der Gäste halten, woraufhin Uderns den vierten Elfmeter versenkte. Das Spiel war also wieder ausgeglichen. Die darauffolgenden zwei Elfmeter wurden von beiden Seiten wieder souverän verwandelt. Der siebte Elfmeter stand an und Schwoich musste vorlegen. Abermals war es der überragende Goalie von Uderns, der den Elfemter bravourös parierte. Matthias Eberharter verwandelte daraufhin eiskalt und hat damit den Aufstieg von Uderns in die zweite Klasse besiegelt.