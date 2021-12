Torschützenwertung 2. Klasse Mitte Herbst 2021

Details Montag, 06. Dezember 2021 00:32

Die Nummer eins in der 2. Klasse Mitte ist ein klare Sache – Belmin Majetic vom SC Holz Pfeifer Kundl II hat sechzehn Tore erzielt und 1,15 Tore pro Einsatzstunde geschossen. In beiden Kriterien für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol ist das der erste Platz. Puncto Effektivität kommt Belmin aber Franz Pair vom SK Hippach II mit 1,08 Toren pro Spielstunde sehr nahe. Franz Pair, Stefan Hell von Kundl II und Michael Eberharter von Mayrhofen II belegen den dritten Platz der Gesamtwertung. Platz zwei der Gesamtwertung geht an Stefan Tipotsch von Tux.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Belmin Majetic Kundl II 16 838 1,15 1 1 1 2 Stefan Tipotsch Tux 14 1055 0,80 2 3 2,5 3 Franz Pair Hippach II 9 500 1,08 6 2 4 3 Stefan Heel Kundl II 10 876 0,68 4 4 4 3 Michael Eberharter Mayrhofen II 11 987 0,67 3 5 4 6 Marc Rimml IBW II 10 1138 0,53 4 7 5,5 7 Robert Kindl Stubai II 7 784 0,54 8 6 7 8 Yannik Lintner Volders II 8 944 0,51 7 8 7,5 9 Alessio Auer IBW II 7 940 0,45 8 9 8,5 10 Josef Geisler Tux 6 1036 0,35 10 10 10 10 Gerhard Lechner Münster II 6 1080 0,33 10 10 10

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!