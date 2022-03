Philipp Wurm, Trainer SVG Stumm II, zu Kaderänderungen und Vorbereitung

Details Mittwoch, 02. März 2022 00:48

Die 2. Klasse Mitte startet am letzten Märzwochenende 2022 in die Rückrunde, aber SVG Stumm II muss noch eine weitere Woche auf den ersten Ankick in einem Pflichtspiel warten, denn Stumm ist spielfrei. Am 2.4.22 geht es aber dann um 16:30 Uhr in Matrei los – eine Weltreise, wie Trainer Philipp Wurm betont. Er wünscht sich ein Überdenken der Ligazusammensetzung und erläutert im ligaportal.at Tirol Interview unter anderem auch den aktuellen Stand der Vorbereitung Anfang März 2022 auf die Rückrunde der Meisterschaft.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Philipp Wurm, Trainer Svg Stumm II: „Unsere Zugänge sind Max Dengg - Ried retour - und Arian Schachner, retour vom Auslandsstudium in den USA. Abgänge: Max Wechselberger (Ried) und Dino Nisandzic.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Philipp Wurm: „Sensationell - seit Mitte Jänner trainieren wir einmal wöchentlich in der Halle der VS Stumm(danke Armin!) und ein- bis zweimal im Freien. Natürlich haben wir auch schon zahlreiche Laufeinheiten absolviert. Auch der Kunstrasen in Fügen wurde schon benutzt und die ersten Kontakte mit Ball durchgeführt.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Philipp Wurm: „Gegen Fügen II (Bezirksliga) gab es einen unerwarteten 1:0 Sieg - unser Torschütze war Max Dengg nach einer Ecke von Lukas Pfister, wobei beide Mannschaften vielen jungen Spielern eine Chance gaben sich zu beweisen. Das zweite Testspiel gegen unsere Freunde aus Hippach wurde knapp mit 2:3 verloren, wobei jeder Stummer der gerne Fußball spielt zum Einsatz kam. Gespielt wurde am Kunstrasen in Mayrhofen. Tore für Stumm P. Höllwarth und Lorenz Braunegger mit einem Traum. Freistoß. Das dritte Spiel gegen unsere KM1 verloren wir nach guter ersten Halbzeit relativ deutlich. Ein weiteres Testspiel ist am 12. März in Mayrhofen geplant und am 19. März empfangen wir zuhause um 16 Uhr Radfeld.“

Neuigkeiten vom Verein?

Philipp Wurm: „Pünktlich zur Weihnachtszeit bekamen wir endlich unsere neue Trainingsausrüstung. Ein gewaltiges Dankeschön an alle Sponsoren und Gönnern der SVG STUMM bzw. dem Vorstand für zahlreiche Verhandlungen und Gesprächen mit den Spendern. Leider fällt unser traditioneller Maschgererball heuer den Corona-Regeln zum Opfer, doch 2023 wird er bestimmt wieder veranstaltet. Besonders freut es mich, dass unsere Nachwuchskicker wieder mit viel Spaß und Elan in der Halle trainieren. Auch ein sehr aufwendiges Fotoshooting ist mit dem gesamten Verein geplant. Und ein Jux-Kleinfeldturnier wird bestimmt wieder stattfinden.Der Schitag findet am 5. März 2022 statt, wobei ich am meisten Angst vor dem Einkehrschwung habe, da meine Mannschaft eine phänomenale Ausdauer besitzt.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Philipp Wurm: „Leider fällt unserer Abwehrchef Fabian Rissbacher mit Knieproblemen weiterhin auf unbestimmte Zeit aus. Von meiner Seite aus alles Gute und baldige Genesung und hoffentlich sehen wir uns bald wieder am Fußballplatz. Auch Michael Haas kämpft mit ständigen Knieschmerzen und muss immer wieder die Zähne zusammenbeißen, da er für mich unersetzlich ist. Ansonsten sind zum Glück keine schlimmeren Verletzungen zu vermelden. Nächstes Ziel der KMII ist nun junge Spieler wie Lukas Braunegger, Manuel Taxacher, Jakob Fiechtl, Arian Schachner, Moritz Viertl, Thomas Riegler, Thobias Ghiel, Thomas Rauch und Patrick Höllwarth jun. zu integrieren.Von der KM1 spielen meistens Lorenz Braunegger, Max Rauch, Christopher Lechner, Elias Stadler und Michael Haas bei uns und man sieht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der eine oder andere den Sprung in die KM1 fix schafft. Mit Florian Troppmair, Lukas Pfister, Max Dengg, Georg Taxacher, Fabian Wurm, Nevenko Blazevic, Dominik Höllwarth, Martin Riegler, Jakob Hauser, Daniel Gruber und Kapitän Tobias Holaus steht mir ein super Gerüst zur Verfügung, um die ich eine schlagkräftige Truppe aufbauen möchte.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Philipp Wurm: „So wie jeder Trainer hoffe auch ich, dass uns das Thema Corona nicht länger begleitet und wir wieder alle normal unser Lieblingshobby Fußball ohne Einschränkungen ausführen dürfen bzw. die Saison ohne Probleme durchspielen können. Ein persönliches Anliegen wäre die Gruppeneinteilung zu überdenken, denn die Spiele gegen Matrei am Brenner, dem FC Stubai usw. sind eine Weltreise und die KM2 Mannschaften leben von den Derbys. Zum Schluss ein Dankeschön an KM1 Coach Niko Bjelobradic, mit dem es lässig ist zusammenzuarbeiten und er hat jederzeit ein Ohr für mich übrig. Auch die Kaderzusammenstellungen gestalten sich unkompliziert, da er einfach die nötige Erfahrung mitbringt und über jeden Spieler Bescheid weiß. Vergelts Gott auch an Obmann Helmut Bischofer, KM1 Kapitän Marco Braunegger Hartl, Nachwuchsleiter Patrick Höllwarth, Stadionsprecher Andi Kohlhuber, dem Vorstand, dem Kassier und den Sportheim Mädels für die gute Zusammenarbeit. P.S: Vielleicht probieren wir in der Spielzeit 2022/2023 ein paar Stummer Kicker wieder zurückzubekommen, um das Ziel Top-2 mit der KM2 in Angriff zu nehmen.“