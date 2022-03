Coach von Innsbruck West II mit dem Verlauf der Vorbereitung nicht ganz zufrieden!

Details Donnerstag, 10. März 2022 00:38

Die Testspiele waren okay, meint der Coach der SPG Innsbruck West II, Marco Tomasi, etwas mehr als zwei vor dem Rückrundenstart der 2. Klasse Mitte. Mit der Trainingseinstellung einzelner Spieler war er nicht ganz zufrieden. Innsbruck West II liegt auf Platz sechs der Tabelle, auf die Nummer zwei fehlen nur sechs Punkte. Es geht also noch einiges nach oben und man will mit viel Optimismus in das Frühjahr 2022 starten.

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Wir sind schon beim Abschluss unserer Wintervorbereitung, die Laufeinheiten sind absolviert, wobei ich mit der Trainingseinstellung von einzelnen Spielern nicht zufrieden bin. Durch Krankheiten und Verletzungen war auch die Trainingsbeteiligung nicht gerade optimal, die Vorbereitung ist also als eher durchwachsen zu bezeichnen. Trotz allem werden wir vollem Optimismus in die Meisterschaft starten ,und alles dafür geben, dass wir im oberen Drittel mitspielen!“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Marco Tomasi: „Die Testspiele sind im Großen und Ganzen zufriedenstellend absolviert geworden. Wir gewannen gehen Union 2:1, gegen Flaurling mit 9:2. Gegen die Reserve von Rum gab es ein 3:3 Remis und gegen Völs eine 2:7 Niederlage. Außerdem spielen wir noch am kommenden Samstag, dem 12. März 2022, gegen Patscherkofel und am darauffolgenden Samstag gehen Reichenau, bevor es dann mit dem ersten Heimspiel gegen Matrei und die Saison geht.

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Marco Tomasi: „Ich persönlich freue mich auf die Meisterschaft und hoffe, dass meine Jungs alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Frühjahrssaison auf den Platz bringen!“