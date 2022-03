Martin Hosp – der Trainer des SV Thaur II – im ligaportal.at Tirol Interview

Details Mittwoch, 16. März 2022 01:54

Die 2. Klasse Mitte startet am letzten Märzwochenende 2022 in die Rückrunde und das Team von Mayrhofen II wird von Stubai II, Kundl II und Tux an der Tabellenspitze gejagt. Den SV Thaur II findet man am anderen Ende der Tabelle und Martin Hosp und sein Team versuchen, die Mannschaft bestmöglich auf den Rückrundenstart am 26.3.22 um 13:30 Uhr in Natters vorzubereiten. Ziel ist es die Spieler weiterzuentwickeln und im Frühjahr mindestens acht Punkte zu machen, wie der Coach augenzwinkernd im ligaportal.at Tirol Interview meint.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Martin Hosp, Trainer SV Thaur II: „Es läuft die erste richtige Vorbereitung seit zwei Jahren! Bislang ganz okay, hat sich doch einiges im Winter bei unserer Mannschaft verändert. Wir haben unsere U16 aufgelöst und in die KM 2 hochgezogen mit einem neuem Trainerteam!“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Martin Hosp: „Wir haben bereits sechs Testspiele absolviert und werden noch eines bestreiten.“

Gibt es verletzte Spieler?

Martin Hosp: Es gibt leider immer wieder einige verletzte Spieler bzw. coronabedingte Ausfälle. Wird aber von Woche zu Woche besser!“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Martin Hosp: „Da wir wirklich eine sehr sehr junge Mannschaft sind, steht bei uns die Entwicklung im Vordergrund, Nachwuchsspieler sollen sich an den Erwachsenenbereich gewöhnen und möglichst viel Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln. Doppelt so viel Punkte wie im Herbst wären auch schön!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Martin Hosp: „Den Titel werden sich Mayrhofen, Stubai und Kundl ausmachen!“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Martin Hosp: „Ich glaube die Regionalliga gehört sowieso überarbeitet, da eh niemand aufsteigen will, hat die Liga eigentlich auch keinen Wert!“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Martin Hosp: „Der Verein ist gut aufgestellt, Vorstand und Trainer machen auch im Nachwuchsbereich eine hervorragende Arbeit. Junge Spieler sollten wieder vermehrt in die KM gebracht werden, sind im Moment auf gutem Weg. Dieser Prozess dauert halt noch und braucht eben Zeit.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Martin Hosp: „Das nach langer Zeit wieder mal eine Saison ganz normal ohne Unterbrechungen – Trainingsverboten, Abbruch usw. - über die Bühne geht! Die Nachwuchsarbeit aller Vereine in Tirol muss gefördert werden und der TFV, Wacker und WSG Tirol sollten gemeinsame Sache machen und nicht gegeneinander agieren. Damit wir bei der Akademie wirklich die besten Spieler haben und auch mehr Talente bei den Dorfvereinen gescoutet werden!“