Tux ermittelt Startaufstellung für die Rückrunde durch Schirennen!

Details Mittwoch, 23. März 2022 01:22

Der erste April steht in Kürze an und deswegen sind auch derartige Schlagzeilen erlaubt. Ein Kern Wahrheit steckt aber auch darin, denn in Tux liegt noch mehr als ein Meter Schnee. Die Tiroler Sonne sollte ihn aber bis zum ersten Heimspiel des FC Sparkasse Tux in der 2. Klasse Mitte am 23. April 2022 geschmolzen haben. Los geht es für Tux am 27. März 2022 um 16:30 Uhr in Münster. Das Saisonziel ist klar – ganz oben mitspielen. Auf Platz zwei fehlen zwei Punkte, auf Leader Mayrhofen II fünf Punkte.

Besonders schwierige Vorbereitung im Tuxer Winter

Julian Tesar, Nachwuchstrainer FC Tux: „Die Frühjahrsvorbereitung gestaltet sich für uns Tuxer immer besonders schwierig. Viele Leute sind in der Gastronomie beziehungsweise Hotellerie tätig und daher ist es schwierig einen geregelten Trainingsplan einzuhalten. Trotzdem starteten wir Anfang Jänner damit einmal wöchentlich in der Turnhalle der Mittelschule Tux, wenigstens ein bisschen, zu kicken. Jeden Freitag trafen sich zumindest sechs bis acht Leute, welche dann so 90 Minuten trainierten.

Gegen Ende Februar hatten wir dann auch endlich ein Training auf dem Kunstrasen in Mayrhofen, auf dem wir einmal pro Woche trainieren

konnten. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut. Es fanden sich immer mindestens zehn Spieler zum Training ein. An ein reguläres Rasentraining in Tux ist, aufgrund der Schneeverhältnisse, derzeit noch nicht zu denken.

Wir hoffen allerdings, dass wir das erste Heimspiel am 23.4.22 austragen können. Es liegen noch mehr als ein Meter Schnee auf unserem Tuxer Naturrasen. Testspiele konnten wir in unserer Vorbereitung auch nicht durchführen, da man dafür zu wenige Spieler hatte. Am kommenden Samstag hätten wir was geplant gehabt, allerdings findet da die Tuxer Meisterschaft Alpin statt, welche immer ein besonderes Highlight für unsere Spieler ist, da es eine eigene FC Tux Wertung geben wird. Der Coach betonte mit einem Zwinkern im Gesicht, dass sich aus den besten elf Fahrern die Startelf für das Spiel in Münster zusammensetzen wird!

Die Mannschaft ist aber top motiviert und freut sich schon auf den Auftakt und auf eine endlich wieder reguläre Frühjahrssaison. Wir wollen auch unbedingt weiterhin vorne mitmischen und die Saison unter den Top-3 abschließen!“