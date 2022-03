Hippach II startet gegen den Innsbrucker AC in die Rückrunde

Details Samstag, 26. März 2022 00:27

Mehr Kooperation und das Kirchturmdenken aufgeben – das wünscht sich der Trainer des SK Hippach II, Alexander Anfang, im ligaportal.at Tirol Interview zum Auftakt der Rückrunde der 2. Klasse Mitte. Hippach will noch den Sprung in die Top-5 schaffen, da fehlen aktuell fünf Punkte. Für den Coach von Hippach II ist Mayrhofen der Favorit auf Titel und Aufstieg. Bereits im ersten Spiel 2022 kommt es am 26.3.22 um 13:30 Uhr zum Gipfeltreffen zwischen Stubai II und Mayrhofen II.

Verlauf der Vorbereitung?

Alexander Anfang, Trainer SK Hippach II: „Unsere Wintervorbereitung war generell in Ordnung. Wir haben uns im konditionellen Bereich gesteigert. Aufgrund der Schneeverhältnisse konnten wir erst am 14. März auf unserem Rasenplatz trainieren. Wir sind schon beim Abschluss unserer zehnwöchigen Vorbereitung und konzentrieren uns jetzt voll auf das erste Heimspiel diesen Sonntag, dem 27.3.2022, um 13:30 Uhr gegen IAC 1b.“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Alexander Anfang: „Wir haben bereits fünf Testspiele absolviert. Die Spiele sind sehr positiv ausgefallen, da wir uns auch spielerisch weiterentwickelt haben. Jetzt gilt es, auch dies in der Meisterschaft umzusetzen!“

Gibt es verletzte Spieler?

Alexander Anfang: „Momentan gibt es aktuell nur einen verletzten Spieler - Armin Eberharter. Er wird aber in ein paar Wochen wieder trainieren können.“

Ziel für das Frühjahr 2022?

Alexander Anfang: „In erster Linie steht bei uns die sportliche Entwicklung im Vordergrund, so dass wir immer wieder Spieler in die KM1 schieben können. Unser Ziel für das Frühjahr ist, unter den Top-5 zu landen.“

Favorit auf den Aufstieg?

Alexander Anfang: „Mein persönlicher Favorit ist Mayrhofen.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Alexander Anfang: „Wir müssen - speziell in dieser Zeit - noch mehr unseren Nachwuchs fördern. Dazu sollte unserer TFV und unsere Bundesligisten Wacker Innsbruck sowie WSG Wattens mehr kooperieren. Auch bei uns im Zillertal sollte man darüber nachdenken einen FC Zillertal zu gründen, damit wir unsere Kinder weiterbringen und weiterentwickeln. Im Sinne der Kinder sollte es das Kirchturmdenken der Vereine nicht mehr geben.“