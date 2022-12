2. Klasse Mitte: Bilanz Hinrunde Herbst 2022

Details Freitag, 02. Dezember 2022 00:53

Nur zehn Mannschaften haben in der 2. Klasse Mitte die Saison 2022/23 in Angriff genommen. Trotz Ligareform 2023/24 soll es nur einen Aufsteiger geben, aber das kann ja immer noch angepasst werden. Vor der Winterpause steht Wacker Innsbruck II an der Tabellenspitze, schärfste Verfolger sind der IAC II und Innsbruck West II. Weiter geht es erst wieder am vorletzten Aprilwochenende 2023.

Die Lage der Liga vor der Winterpause

Einen Aufsteiger wird es in der 2. Klasse Mitte in der laufenden Saiosn 2022/23 geben. Drei Mannschaften haben sich vom Rest des Feldes schon ein wenig abgesetzt. Ganz oben steht der FC Wacker Innsbruck II, zwei Punkte vor dem IAC II und vier Punkte vor Innsbruck West II. Natters II fehlen schon sieben Punkte auf den Leader, Völs Ii hat acht Punkte Rückstand. Es ist also mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Meister und Aufsteiger aus der Landeshauptstadt kommen wird.

Offensiv- und Defensivbilanz

Die Offensiven der Liga sind überraschend ausgeglichen. Der IAC traf siebenundzwanzigmal, 25 Treffer für Wacker Innsbruck II. Auch die restlichen Mannschaften können gut mithalten, lediglich der Tabellenletzte Matrei II und Thaur fallen mit zwölf bzw. dreizehn Toren etwas ab. Die beste Verteidigung hat Wacker II – nur zwölf Gegentreffer. Fünfzehn Gegentore haben der IAC, Wacker II und Natters kassiert. Wacker Innsbruck II und der IAC II weisen allerdings mit plus dreizehn bzw. plus zwölf die klar besten Tordifferenzen auf.

Positiv- und Negativläufe

Fünf Siege in Folge von Wacker Innsbruck II ist die klar beste Serie einer Mannschaft im Herbst 2022. Drei Siege in Folge hat der IAC II geschafft. Drei Niederlagen in Serie mussten die SPG Rinn/Tulfes II und Jenbach II einstecken. Klar positive Auswärtstendenz über den Herbst hin hat Thaur II, Wacker II und der IAC II gezeigt. Hingegen ist Völs II nach gutem Beginn vom Tabellenspitzenfeld in das Mittelfeld abgerutscht.