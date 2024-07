2. Klasse Mitte: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 00:16

In der 2. Klasse Mitte geht es auch in einem Monat am zweiten Augustwochenende mit der Meisterschaft 2024/25 los. Erfreulich ist, dass dreizehn Mannschaften an der Meisterschaft teilnehmen und man keine Diätkost mit zehn Mannschaften hat. Das ist auch Seefeld und Volders zu verdanken, die eine neue 2. Kampfmannschaft ins Rennen schicken.

Neu in der Liga

Erfreulicherweise gibt es zwei Mannschaften, die in der 2. Klasse Mitte neu durchstarten, FC Seefelder Plateau und Volders haben eine 2. Kampfmannschaft gemeldet, die in der 2. Klasse spielen wird. Zirl Ii wechselt vom Westen in die Mitte und damit gibt es ein attraktives Starterfeld mit dreizehn Mannschaften.

Teams, die die 2. Klasse Mitte verlassen haben

Der Fc Koch Türen Natters II ist als Meister in die 1. Klasse aufgesteigen, die SPG Rinn/Tulfes hat die keine 2. Kampfmannschaft mehr genannt.

Eine weitere Saison in der 2. Klasse Mitte spielen folgende Mannschaften

Die Punktejagd in der 2. Klasse Mitte werden abermals Wipttal II, Rum II, Wilten II Axams/Grinzens II, Innsbruk West II, Absam II, Matrei II, der SV Nordkette, Thur II und die Völser Young Boys aufnehmen.

So geht es los

Neuling FC Seefelder Plateau II darf noch eine extra Vorbereitungswoche anhängen, Seefeld ist in der ersten Runde spielfrei. Neuling Volders II steigt am zweiten Augustwochenende mit dem Heimspiel gegen die SPG Axams/Grinzens II ein. Das Spiel ist schon terminisiert, Ankick am 10.8.24 um 17 Uhr. Zirl II ist in Absam zu Gast, Thaur bei Innsbruck West. Heimspiel für Wipptal gegen die Völser Young Boys, Rum empfängt Nordkette und Wilten II das Team aus Matrei.

