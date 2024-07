Ein Blick zur Meisterschaftsvorbereitung von Volders II und der SPG Innsbruck West II

Details Freitag, 26. Juli 2024 00:46

In zwei Wochen startet die 2. Klasse Mitte in die Meisterschaft 2024/25. Erfreulich ist das Teilnehmerfeld mit dreizehn Mannschaften und die Neulinge FC Seefelder Plateau II und FC Volders II werden besonders erfreut begrüßt. Die SPG Innsbruck West II hat einige neue Spieler im Kader und versucht bis zum ersten Spiel am 10. August 2024 um 15 Uhr gegen Thaur II das Team bestmöglich einzuspielen. Dominik Glettler ist der Chefcoach von Volders II und Co-Trainer Yannik Lintner gibt unseren Lesern alle wichtigen Infos zum Liganeuling, der am 10.8.24 um 17 Uhr zu Hause gegen die SPG Axams/Grinzens II startet.

Situation bei Volders II zwei Wochen vor Meisterschaftsstart

Vorbereitung?

Yannik Lintner, Spieler/Co-Trainer FC Volders II: „Der FC Volders hat sich im Mai 2024 dazu entschlossen, wieder eine zweite Kampfmannschaft zu melden. Im Juni stellte sich schlussendlich der Kader mit zweiundzwanzig Spielern zusammen. Als Trainer konnten wir Dominik Glettler an Land ziehen, der sich hoch motiviert und mit vollem Einsatz seinen Aufgaben als KM II Trainer stellt. Wir sind bereits voll in der Vorbereitung und starteten in dieser Woche mit den ersten Testspielen gegen Weerberg 1b, am Samstag 27.7. gegen SVI 1b und am 6.8. gegen Mils 1b.“

Chefcoach Dominik Glettler (Foto: © FC Raika Volders/Ortner)

Kaderzusammenstellung?

Yannik Lintner: „Unser Kader stellt sich wie folgt zusammen. Spieler der ehemaligen KM II in Volders haben wieder den Weg zu uns gesucht und sind nun das Fundament dieser Mannschaft. Des Weiteren wurden einige Nachwuchsspieler aus der U15 in den Kader integriert, da kommende Saison keine U16 gestellt wird. Es ist also eine gute Mischung aus routinierten Spielern und ambitionierten Nachwuchsspielern. Das Durchschnittsalter beträgt neunzehn Jahre.

Transfers:

Florian Rappold von Fritzens zu Volders, Alexander Hörmann von Fritzens zu Volders, Tobias Krallinger von Fritzens zu Volders, Oliver Weyer von Fritzens zu Volders, Samuel Ortner von Fritzens zu Volders, Noel Juen von Fritzens zu Volders, Lukas Taumberger von Fritzens zu Volders, Elias Troppmair von Fritzens zu Volders, Matteo Kaliwoda von Mils zu Volders, Esmael Hammad von IAC zu Volders, Hannes Kisling von WSG Tirol zu Volders. Der Rest kommt aus den eigenen Reihen bzw. wurde reaktiviert.“

Co-Trainer Yannik Lintner (Foto: © FC Raika Volders/Ortner)

Zielsetzung für 2024/25 und Favoriten?

Yannik Lintner: „Ziel für die kommende Saison ist es, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Die Testspiele sind allerdings ein wichtiger Indikator dafür, wo wir aktuell stehen. Als Titelfavoriten sehen wir aktuell den SK Rum und den SV Absam. Salzburg gewinnt die österreichische Bundesliga, Bayern die deutsche Bundesliga!“

Ausblick auf die Meisterschaft?

Yannik Lintner: „Highlight der Herbstsaison ist die 2. Runde. Da trifft unsere KM1 zu Hause um 16.00 Uhr auf den FC Wacker Innsbruck, danach spielen wir mit der KM II das Derby gegen Absam 1b. Wir freuen uns schon auf eine tolle, verletzungsfreie und spannende Saison als Neueinsteiger in der 2. Klasse Mitte. Vor allem sind die Fahrtwege recht kurz und einige Derbys stehen an!“

Innsbruck West II mit vielen neuen Gesichtern im Kader!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck II: „Wir haben sehr viele neue Gesichter dazu bekommen und wir müssen so schnell wie möglich ein Team formen, da die Sommerpause sehr kurz ist. Zielsetzung ist es, einen gesicherten Mittelfeldplatz anzusteuern. Titelfavorit in unserer Liga sind meiner Meinung nach Nordkette und der SK Rum. Wir starten mit dem ersten Vorbereitungsspiel am 27.7 gegen Völs. RB Salzburg wird Meister in Österreich und die Bayern in Deutschland!“

