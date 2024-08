SV Nordkette: Bodenständigkeit und harte Arbeit

Details Montag, 05. August 2024 14:30

Als Liganeuling in der 2. Klasse Mitte hat SV Nordkette 2023/24 eine sehr starke Saison abgeliefert. Am 10. August 2024 geht es nun in Saison Nummer zwei und diese wird auswärts um 19:30 Uhr beim SK Rum gestartet. Alle weiteren Details puncto Vorbereitung und Ausblick auf 2024/25 kommen von Manuel Weisz.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Manuel Weisz, sportlicher Leiter Stv. SV Nordkette: „Im Juni hatten unsere Jungs trainingsfrei, die Vorbereitung haben wir im Juli gestartet. Unser neuer Trainer David Protopopow hat jedem Spieler, der sich im Urlaub befindet, noch einen privaten Trainingsauftrag übermittelt, damit sie zumindest eine gute Grundfitness mitnehmen. Außerdem legt David sehr viel auf taktisches und intensives Training Wert."

Welche Testspiele wurden absolviert, was steht noch am Plan?

Manuel Weisz : „Aufgrund der Urlaubszeit können wir derzeit nur auf unseren halben Kader zugreifen, ein großer Teil davon kommt aus Südtirol. Trotzdem konnten wir ein Testspiel vereinbaren. Gegner waren die Jungs von FC Wacker Juniors, welche eine Liga höher spielen als wir.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Abgänge:

Stefan Schmid – Zurück zum FC Stubai

Amrullah Nazary – Ziel unbekannt

Nico Klancnik – Karriereende

David Protopopow – Karriereende (Unser neuer KM-Trainer)

Rade Carevic – Karriereende

Leihen:

Marko Vrbat – SV Völs

Hakan Tanriseven – SPG Innsbruck West 1B

Mihajlo Vidojkovic – SPG Innsbruck West 1B

Alex Orobor-Oloton – SPG Innsbruck West 1B

Neuzugänge:

Ante Skarica (ISK)

Philip Filipovic (FC Wacker Innsbruck)

Kemal Omercic (SV Hall)

Michell Lechner (ISK)

Benjamin Mulalic (FC Zirl)

Felix Wienerroither (FC Zirl)

Leif Wenzel (SV Lohbach/Kranebitten)

David Seeber (DSG Südtirol 07)

Ole Freytag (SV Helfendorf, Bayern)

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Manuel Weisz : „Andreas Pramsoler (TW) hat sich beim letzten Ligaspiel am 15.6. einen Bänderriss zwischen Schlüsselbein und Schulter zugezogen. Ante Skarica (ZM) fällt aufgrund einer Zerrung aus. Außerdem fehlen noch einige Kaderspieler aus Südtirol und Deutschland zu Saisonbeginn, da diese noch auf Heimaturlaub sind. Diese werden dann im Laufe der Saison zu uns stoßen und den internen Kampf um die Startelf richtig anheizen!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Manuel Weisz : „Unser Ziel ist es, unsere Spieler weitgehend verletzungsfrei zu halten. Wir setzen auf Bodenständigkeit und harte Arbeit. Für diese Saison haben wir uns vorgenommen, unter den Top-3 zu landen.“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Manuel Weisz : „Die drei Liga-Neulinge kann ich leider noch nicht einschätzen. Zirl 1b zum Beispiel wurde letzte Saison Dritter und hatte die zweitgefährlichste Offensive der Liga. Auf dieses Duell bin ich sehr neugierig, denn sie werden sicher eine starke Rolle spielen. Neben uns zählen für mich jedoch auch der SK Rum 1B und SV Absam 1B zu den Titelfavoriten dieser Saison.“

Meister in Österreich und Deutschland 24/25?

Manuel Weisz : „In Österreich wird es sicher spannender als in Deutschland. In Österreich wird es sicher wieder ein Zweikampf zwischen Salzburg und Sturm Graz, am Ende glaube ich, dass diesmal Salzburg die Nase knapp vorne haben wird. In Deutschland ist der FC Bayern mein klarer Favorit.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Manuel Weisz : „Letztes Jahr haben wir im Winter den Ritzer Cup, ein Hallenturnier für Hobby- und Vereinsmannschaften, ins Leben gerufen, der guten Anklang gefunden hat. Dieses Turnier wollen wir heuer auch wieder fortsetzen. Wir laden euch gerne jetzt schon ein, diesen Termin für eure Wintervorbereitung im Kalender zu notieren.“

Persönliche Anliegen?

Manuel Weisz : „Wir sind ein neuer Verein in Innsbruck, der sehr bodenständig und zielstrebig ist und viel Wert auf Zusammenhalt legt. Ich darf jeden herzlich dazu einladen, bei einem Heimspiel bei uns vorbeizuschauen. Wir sind wie eine kleine Familie und das schätze ich sehr bei der SV Nordkette.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.