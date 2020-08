Sechs Treffer zwischen Mayrhofen II und Uderns – die Spielanalyse

Details Mittwoch, 26. August 2020 13:44

In der dritten Runde der 2. Klasse Mitte hat SVG Uderns die Tabellenführung an Stans verloren. Stans konnte auch gegen Hippach II klar mit 4:0 gewinnen, Uderns holt in einem sehr spannenden Spiel gegen Mayrhofen II ein 3:3 und liegt auf Platz zwei der Tabelle. Einen Kantersieg konnte der IAC Ii mit 8:1 gegen Innsbruck West II feiern.

Punkt ist in Ordnung

Titelaspirant Uderns gastierte in Mayrhofen und konnte nach gutem Spiel einen Punkt mitnehmen. Die Gäste waren vor allem bei ihren Standardsituationen „brandgefährlich“ und erzielten durch Einwurfverlängerung durch Miklos Percsi (16.) per Kopf, sowie Freistoß (30.) durch Gerhard Hainz und im Anschlus eines Eckballs (45.) durch Thomas Klocker per Kopf, ihre drei Tore. Die Hausherren gingen zwischenzeitlich (5.) durch David Wechselberger in Führung. Derselbe konnte dann praktisch mit dem Pausenpfiff (45+1) auf 2:3, nach herrlichem Pass vom Trainersohn Fabian Binder, verkürzen.

Zweite Halbzeit wurde von den Mayrhofenern der Druck erhöht, die Gäste begnügten sich mit ein paar Konterangriffen, die aber nichts zählbares einbrachten. Der verdiente Ausgleich (62.) nach überlegten Schuss von Florin-Mihai Virvea brachte letztendlich einen verdienten Punkt, denn David Wechselberger scheiterte dann noch mit tollem Schuß, von der Strafraumgrenze, am guten Gästetormann Kronthaler. „Uderns war der erwartet starke Gegner, der Punkt ist in Ordnung“, so Mayrhofen-Trainer Andi Binder.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: David Wechselberger, Fabian Binder und Christoph Eberharter.

Gerechtes Remis

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Ein spannendes Spiel erwartete die Zuschauer am Samstag, dem 22.08.2020 um 19:30 Uhr. Meine Mannschaft war mit dem Punktemaximum aus zwei Spielen nach Mayrhofen gereist. Die Heimmannschaft hatte in dieser Saison erst ein Spiel bestritten und in diesem nur Unentschieden gespielt. Trotz heftiger Regenfälle konnte sowohl das Spiel von Mayrhofen KM1 als auch das Spiel der KM2 durchgeführt werden. Die Platzverhältnisse waren Top! Ein großes Kompliment an die Verantwortlichen der SVG Mayrhofen.

Leider mussten wir vor dem Spiel ein paar Ausfälle verkraften. Dennoch wusste ich auch um die Stärke jener Spieler, die neu in die Startelf gerückt waren. Vor dem Spiel war die Devise klar. Stans hatte am Freitag vorgelegt, also mussten wir nachlegen um vorne dabei zu bleiben. Also spielten wir voll auf Sieg. Doch schon nach fünf Minuten passierte im Spielaufbau ein fataler Fehler, den der Mayrhofner David Wechselberger eiskalt zur Führung der Heimmannschaft ausnutzt. Wenig geschockt von diesem Rückstand, kämpften wir uns zurück ins Spiel. Unserem ungarischen Hünen Miklos Percsi gelang per Kopf nach einer Standardsituation der verdiente Ausgleich. Mayrhofen musste dann verletzungsbedingt wechseln. Somit waren sie zu einer Änderung in ihrem Spiel gezwungen. Auch dadurch kamen wir immer besser in die Partie. In Minute 30 war es unser Torjäger vom Dienst - Gerhard Hainz - der unsere Mannschaft in Führung brachte. Auch hier war es eine Standardsituation, die wir mit etwas Glück abgeschlossen haben. Zu dieser Zeit schaffte es Mayrhofen 1b nur noch selten vor unser Tor. Sie waren zwar bemüht stets einen kontinuierlichen Spielaufbau durchzuführen, jedoch konnten wir uns immer wieder im Mittelfeld die Bälle zurückerobern. Dennoch benötigten wir zum dritten Mal eine Standardsituation, um kurz vor der Pause das 1:3 zu erzielen. Unser Kapitän Thomas Klocker sprang bei einer Ecke am höchsten und brachte uns den vermeintlich sicheren Polster von zwei Toren Vorsprung. Doch praktisch mit dem Pausenpfiff kam Mayrhofen 1b nochmal vor unser Tor. Mit einer schnellen Kombination wurde unsere Hintermannschaft überspielt und David Wechselberger war wieder zur Stelle. Etwas geschockt von diesem Gegentor ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel flachte unser Spiel sehr ab. Wir konnten uns nur noch wenige Torchancen herausspielen. Mayrhofen 1b hingegen wurde nun immer stärker. Nun schafften wir es nicht mehr ihren Spielaufbau zu unterbinden und wir hatten in einigen Situation das Nachsehen. Hier stellten wir uns oftmals auch sehr ungeschickt an. Bei einem Eckball für Mayrhofen stand der eingewechselte Florin-Mihai Virvea im Rücken der Abwehr und hatte alle Zeit der Welt, sich den abgeblockten Ball zu stoppen und eiskalt abzuschließen. Ich reagierte mit zwei frischen Kräften und hoffte so das Spiel wieder auf unsere Seite zu bringen, jedoch war Mayrhofen nun stets einen Schritt schneller als wir. Doch meistens war im letzten Drittel Endstation ihrer Angriffsbemühungen. Einmal musste auch noch unser Tormann Lukas Kronthaler in höchster Not retten, als er einen versteckten Schuss gerade noch so abwehren konnte. Auch wir konnten uns noch ein oder zweimal durchsetzen. Miklos Percsi knallte einen Schuss an die Querlatte und der Schuss von Paul Hell wurde von Mayrhofens Torhüter Florian Schroll noch geklärt. So blieb es am Ende beim gerechten Unentschieden. Für mein Team geht es am Freitag, dem 28.08.2020, um 20:00 Uhr gegen Finkenberg/Tux 1b weiter, wo wir schon wieder die nächste Möglichkeit haben, uns gegen eine starke Mannschaft zu präsentieren. Mayrhofen 1b wünsche ich für ihre nächste Aufgabe gegen Stumm 1b am kommenden Samstag alles Gute!

Beste Spieler SVG Uderns: Miklos Percsi sorgte bei der Mayrhofner Abwehr stets für Unruhe und verdient sich meiner Meinung nach einen Platz im Team der Runde. Mathias Eberharter war in der Verteidigung mit seinen Tacklings stets zur Stelle und unterband einige der Mayrhofner Angriffe.“

