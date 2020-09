Starke Vorstellungen von Mayrhofen II und Volders II mit Treffer in letzter Sekunde!

Details Montag, 07. September 2020 12:53

Extrem spannend ist in der 2. Klasse Mitte das Duell in der 5. Runde zwischen der SVG Mayrhofen II und dem FC Volders II verlaufen. Ein packendes Spiel auf hohem Niveau, das Volders in der Nachspielzeit mit 2:1 gewinnen konnte. Damit konnte Volders Mayrhofen in der Tabelle überholen, beide liegen im Mittelfeld der Tabelle. Uderns (3:2 in Natters) und Stans (7:0 gegen Thaur II) sind dem restlichen Feld an der Tabellenspitze schon etwas enteilt.

Mayrhofen II mit Heimniederlage gegen Volders II

In einem temporeichen Spiel zeigten beide Mannschaften ein Spiel auf beachtlichem Niveau. Nach dem Derbysieg in Stumm wollten die Mannen um Kapitän Christoph Oblasser einen weiteren Sieg landen, doch die Gäste aus Volders machten ihnen einen Strich durch die Rechnung und landeten einen eher glücklichen 1:2 Auswärtserfolg. Die Tore der Volderer erzielten Oliver Weyer (28.) und der kurz zuvor eingewechselte Michael Brunner in der Schlussminute. Für Mayrhofen sorgte Stefan Pramstraller kurz vor der Pause (42.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich. „Die Mannschaft hat wieder alles gegeben, momentan ist es aber wie verhext, denn gerade als wir dem Sieg nahe waren bekamen wir im Gegenzug den Todesstoß versetzt“, so ein sichtlich zerknirschter Mayrhofen-Trainer Andi Binder“.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Stefan Pramstraller, Mario Sporer, Georg Weissenbacher.

Mateo Leitner, Trainer FC Volders II: Ein wirklich spannendes Spiel, das wir erst in der 92. Minute für uns entscheiden konnten. Die Mayrhofner fanden anfangs besser in das Spiel und hatten die ersten Chancen auf ihrer Seite. Unser Torwart Tobias Schett, der von der KM1 zu uns kam, konnte jedoch in jeder Situation souverän klären. In der 27. Minute kamen wir per Freistoß aus etwa 30 Meter zum Torerfolg. In der 41. Minute gelang dann der SVG der Ausgleich durch einen stark aufgebauten Angriff. Wir waren in dieser Situation nicht präsent im Mittelfeld und unser Goalie musste hinter sich greifen. 1:1 in die Halbzeit. Es gab dann eine sehr ausgeglichene zweite Halbzeit zu sehen, die wir dann am Ende glücklich - aber in meinen Augen doch verdient - für uns entscheiden konnten. 92. Minute, Tor beim ersten - und ich glaube auch einzigem - Ballkontakt vom eingewechselten Michael Brunner. Abschließend möchte ich der SVG noch meinen Respekt aussprechen. Das Team rund um Trainer Andi Binder ist absolut fair und versucht in jeder Situation guten Fußball zu spielen. Alles Gute für die weitere Saison!“

Beste Spieler FC Volders II: Michael Brunner (ST), Florian Renner (RV)

