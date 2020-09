Uderns dreht 0:2 in Natters – Kantersieg des IAC II gegen Matrei II

Details Montag, 07. September 2020 13:20

In der 2. Klasse Mitte konnte SVG Uderns in der fünften Runde der Meisterschaft die Tabellenführung verteidigen, obwohl es lange nicht danach aussah. Denn der FC Koch Türen Natters II zeigte zunächst starken Fußball und ging mit 2:0 in Führung. Uderns dreht aber das Spiel und gewinnt 3:2 mit einem Treffer in der Nachspielzeit. Das Team des Innsbrucker AC II sichert Platz drei in der Tabelle mit einem 8:0 gegen die noch immer punktelosen Kicker des SV Matrei II ab und hält damit einigermaßen den Kontakt zur Tabellenspitze.

Spannendes Duell zwischen Uderns II und Natters II

Daniel Schwemmberger, Trainer Svg Uderns: „Trotz des schlechten Wetters fsind wir hochmotiviert nach Natters gefahren, um dort endlich auch unseren ersten Auswärtssieg zu holen. Leider musste ich an diesem Tag unseren Miklos Percsi vorgeben, der sich in seinem wohlverdienten Heimaturlaub in Ungarn befand. Ansonsten konnte ich bis auf unseren langzeitverletzten Florian Kropf auf alle Spieler im Kader zurückgreifen. Ich entschied mich in der ersten Hälfte etwas abwartend zu spielen, da ich gegen die starke Natterer 1b-Mannschaft nicht in das offene Messer laufen wollte. So kam es aber, dass die Mannschaft von Trainer Florian Trojer relativ viel Ballbesitz in unserer Hälfte hatte. Dies führte zu einigen Chancen für die Heimelf. So auch in der 18. Minute, als ein Gegenspieler nach einem tiefen Pass in unseren Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bernhard Raudaschl souverän. Sichtlich geschockt von diesem Gegentor ließen wir Natters 1b noch mehr gewähren und so kamen wir durch einen Weltklasse-Schuss ins Kreuzeck aus dem zentralen Mittelfeld mit zwei Toren in Rückstand. Christof Mair gelang dieser Tausend-Gulden-Schuss.

Nun endlich schienen wir aufgewacht zu sein, denn schon im Gegenzug gelang uns nach einer schnellen Balleroberung der Anschlusstreffer zum 2:1 durch unseren Torjäger Gerhard Hainz. Die nächsten Minuten ließen wir nicht locker und wollten sogleich den Ausgleich erzielen. Josef Neid, der durch den Ausfall von Miklos Percsi erst in die Stammformation gerutscht war, machte bereits in der 28. Minute den so wichtigen Ausgleichstreffer. Jetzt waren wir mit Vollgas im Spiel drinnen und wollten noch vor der Pause in Führung gehen. Die vielen Chancen die wir uns herausspielen konnten. wurden aber allesamt leider nicht genutzt, so dass wir mit einem Remis in die Pause gingen.

Verletzungsbedingt musste ich Mathias Eberharter auswechseln und brachte dafür Daniel Nagraisalovic. Das Wetter wurde nun zunehmend schlechter und der ohnehin schon weiche Platz der Chairman-Arena Natters wurde durch den vielen Regen nun extrem schwer bespielbar. Die Spielweise war nun klar, so wenig wie möglich vor dem eigenen Strafraum hin und her spielen um ja keinen Fehler zu riskieren, denn Natters 1b forcierte ein schnelles Umschaltspiel und kam so auch immer wieder gefährlich vor unser Tor. Nun gab es durch die langen Bälle Chancen auf beiden Seiten. Meine Mannschaft schaffte es aber konsequent zu verteidigen und auch unser Torhüter Lukas Kronthaler erwischte wieder einen ausgezeichneten Tag und konnte alles parieren, was in der zweiten Halbzeit auf ihn zuflog! Als jeder schon mit einem Unentschieden rechnete bekamen wir in der Nachspielzeit an der Strafraumgrenze einen Freistoß nach Foul an Gerhard Hainz zugesprochen. Unser Kapitän Thomas Klocker ließ es sich nicht nehmen diesen selber auszuführen. Mit seinem präzisen Schuss traf er genau an die Kreuzeckstange von wo aus der Ball dem einlaufenden Josef Neid serviert wurde und dieser gekonnt mit einem Kopfball einnickte. Es brachen nun alle Dämme. Der Jubel war riesengroß, aber immer noch waren zwei Minuten der vierminütigen Nachspielzeit zu spielen. Natters 1b bekam nochmal eine Eckball-Chance, bei der alle Spieler mit nach vorne gingen. Doch auch diese Aktion konnte von uns unterbunden werden und so gewannen wir auf Grund unseres Einsatzes und unseres unbändigen Willens doch verdient mit 3:2!

Großen Respekt an meine Mannschaft, die einen 0:2 Rückstand noch zu einem Sieg umwandeln konnte! Ebenfalls ein großes Kompliment an das Heimteam, welches ein tolles Spiel ablieferte und ein extrem starker Gegner war. Ich wünsche Ihnen für den weiteren Saisonverlauf alles Gute. Für mein Team geht es am Samstag, dem 12.9.2020 um 18:00 Uhr weiter, zu Hause mit dem Heimspiel gegen Stubai 1b!“

Beste Spieler SVG Uderns: Stürmer Josef Neid, Außenverteidiger Lorenz Schiestl

IAC II geht gegen Matrei II in Hälfte zwei der Knopf auf!

Josef Deutsch, Trainer Innsbrucker AC II: „Matrei war ein sehr schwacher Gegner. Die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit war von uns sehr schlecht, den Chancen nach hätten wir mindestens 4:0 oder 5:0 führen müssen. Der einzige Treffer gelang uns in Hälfte eins in Minute 43 durch Florian Jünemann. Mit frischem Wind in der zweiten Hälfte konnten wir dann einen Teil unserer Chancen verwerten. Sieben Treffer durch Michael Eckmüller, Kerim Aydogan (2), Fabian Rauter (2), Stefan Pantic und Florian Jünemann.“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Michael Eckmüller, Tolga Ulus, Fabian Rauter

