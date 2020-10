Stans baut mit Sieg gegen Stubai Führung aus – Nullnummer zwischen Finkenberg/Tux II und IBW II

Details Mittwoch, 28. Oktober 2020 15:47

Die Meisterschaft der 2. Klasse Mitte scheint eine ganz klare Sache für den Darbo SV Stans zu werden. In der 12. Runde haben die Verfolger zwei Punkte liegen gelassen, Stans hat in einer in der der ersten Hälfte umkämpften Partie bei Stubai II am Ende klar mit 5:1 gewonnen. Stans führt nun sieben Punkte vor Uderns (2:2 gegen Thaur II) und der SPG Finkenberg/Tux II (0:0 gegen Innsbruck West II) die Tabelle ganz klar an.

Stubai II starker Gegner – aber Stans siegt klar!

Sebastian Stadler, Trainer SV Stans: „Der erwartet schwere Gegner – Stubai eine sehr versierte und hungrige Mannschaft, die uns alles abverlangt hat. Stubai hat sehr defensiv agiert und auf Konter gelauert. Wir haben uns aber sehr gut darauf eingestellt und konnten auch offensiv ein sehr gutes Spiel aufziehen. In der siebenten Minute ein Weitschuss von Hami Karahasanoglu zum 1:0 für Stans. In Minute zwanzig mussten wir aber das 1:1 durch Robert Kindl hinnehmen, Stubai hat voll dagegen gehalten. Die Vorentscheidung dann aber ein Doppelschlag kurz vor der Pause. Hami Karahasanoglu und Manuel Greiter stellen auf 3:1 für Stans – so geht e sin die Pause. In Hälfte zwei haben wir unser Spiel taktisch nach vorne ausgerichtet und wir haben den Gegner sehr früh gestört. Das war dann eine sehr klare Sache für mein Team. Ivan Popovic trifft in der 69. Minute zum 4:1 und Manuel Greiter setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:1!“

Beste Spieler SV Stans: Filip Marijanovic (Tor), Hami Karahasanoglu

Innsbruck West II überrascht am Sportplatz Lanersbach

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Meine Worte in der Kabine zu meiner Mannschaft waren: „Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur überraschen!“ Und das haben wir gemacht - Pauschallob an die gesamte Mannschaft! Hervorzuheben unser Tormann Markus Hess, der mit einem gehaltenen Elfmeter uns diesen verdienten Punkt festgehalten hat – er war der Mann des Spiels!“