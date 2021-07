Knappe Niederlage von Tux beim FC Stubai II

Details Montag, 26. Juli 2021 17:55

Auftakt der Saison 21/22 in der 2. Klasse Mitte, der erste Tabellenfüher ist Hippach II mit einem 9:2 Erfolg gegen Thaur II. Daran wird sich wohl nichts mehr ändern, ein Spiel – Volders II gegen Matrei II – wird erst am Montag, dem 26.7.21, um 19:30 Uhr nachgetragen. Stumm gegen Mayrhofen wird erst am 10. August ausgetragen. Sehr spannend, dramatisch und eng lief es zwischen dem FC Stubai II und dem FC Sparkasse Tux. Tux unterlag em Ende knapp mit 2:3 und der Ersatzgaolie verletzte sich leider schwer. An dieser Stelle die allerbesten Genesungswünsche von der Redaktion von ligaportal.at Tirol.

Spannender und intensiver Fight!

Nachdem grandiosen Cuperfolg gegen Ried/Kaltenbach ging es am Samstag mit breiter Brust, aber etwas ersatzgeschwächt, für Tux zum Meisterschaftsauftakt ins Stubaital. Tux kam gut in die Partie und übernahm von Anfang an die Kontrolle über das Geschehen. Die ersten Torchancen konnte man aber allesamt nicht nutzen und so stand es nach zwanzig Minuten noch 0:0. Aufgrund der Hitze an diesem Tag gab es eine kurze Trinkpause. Nach dieser Pause war Tux wie ausgwechselt, man verlor im Spielaufbau leichtfertig die Bälle und Stubai kam zu ihren ersten Möglichkeiten. Fünf Minuten vor der Pause erzielte die Heimmannschaft nach einem Eckball das 1:0 durch Sabri Canata. Kurze Zeit später war Tux wieder unaufmerksam und kassierte sofort das 2:0 – diesmal war es Johannes Erhard, der für Stubai traf. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen.

Tux startet wieder gut in die 2. Hälfte und Paul Schiewelbein konnte gleich nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielen. Die Freude wurde aber schnell wieder getrübt, als der Schiri einen Elfmeter für Stubai pfiff. Ali Bayrak verwandelt souverän zum 3:1. Tux kam aber wieder durch einen Treffer von Torjäger Stefan Tipotsch zurück in die Partie. Wenige Augenblicke darauf musste die Partie aufgrund eines Zusammenpralls für etwa dreißig Minuten unterbrochen werden. Der Ersatztormann von Tux verletzte sich an den Rippen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Innsbruck gebracht werden. Tux drückte in weiterer Folge zwar noch auf das 3:3 aber es wollte einfach nicht sein. Der Schiedsrichter beendete die Partie und Tux startet mit einer doch etwas unglücklichen Niederlage in die neue Saison. Tux in Summe ein Studne die bessere Elf, aber man ließ einfcah zu viele Chancen liegen!

(Quelle: FC Tux)