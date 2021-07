Münster II muss sich dem Innsbrucker AC II geschlagen geben

Details Dienstag, 27. Juli 2021 17:58

Torflut in der ersten Runde der 2. Klasse Mitte. Fünf Spiele konnten ausgetragen werden – es fielen 35 Tore – also im Schnitt sieben pro Spiel. Üppig hat Hippach II gewonnen – 9:2 gegen Thaur II. Kundl II und der Innsbrucker AC II gewinnen 5:2 gegen Natters II bzw. Münster II.

Innsbrucker AC führt nach knapp einer Stunde bereits 4:0

Erol Erdem, Trainer Innsbrucker AC II: „Der IAC legt bereits in der 4. Minute vor – Igor Matic ist der Torschütze. Abermals Igor Matic in der 39. Minute zum 2:0 und auch noch das 3:0 für den IAC vor der Pause – Torschütze Kerim Aydogan. Das 4:0 in der 53. Minute durch Florian Jünemann, Daniel Brugger verkürzt auf 1:4 aus der Sicht von Münster unsd knapp vor Schluss das 2:4 durch Marco Knoll. Schlusspunkt durch mein Team – Neille Tindo Fako in der 94. Minute zum Endstand von 5:2. Das waren mal die technischen Daten zum Spiel.

Hervorragend haben bei uns vor allem unsere beiden Jungstars Igor Matic (Stürmer) und Florian Jünnemann, ebenfalls Stürmer, gespielt. Hinten waren Ben Zelger und Ahmet Güler als Verteidiger hervorragend. Nach der 65. Minute haben wir alle spielen lassen – fünf Spieler eingewechselt mit U16 Tormann Burak Aksu und wir sind dann kurz in Schwierigkeiten gekommen, aber im Grossen und Ganzen bin ich sehr froh und zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Ein grosses Lob an meine Mannschaft für den tollen Auftakt und natürlich für die gesamte gegnerischen Spieler und Trainer, welche sehr fair und sportlich waren. Nicht zu vergessen der junge Schiedsrichter Elias Prackwieser, der eine tolle Partie pfiff!“