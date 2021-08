Marco Tomasi und Stefan Pockenauer analysieren Innsbruck West II gegen Kundl II

Details Sonntag, 08. August 2021 12:29

Eine hart umkämpfte Partie in der 3. Runde der 2. Klasse Mitte ist das Duell SPG Innsbruck West II gegen SC Holz Pfeifer Kundl II. Kundl II gewinnt knapp mit 1:0 und setzt sich ohne Punkteverlust auf Platz eins der Tabelle. Ebenfalls mit weißer Weste unterwegs ist auch noch Hippach II, die Partie in Münster kann aber erst am 25. August ausgetragen werden. Volders II gewinnt zuhause gegen Thaur II ganz klar mit 7:0. Tux hält ganz oben mit – 3:1 gegen Mayrhofen II.

Duell auf Augenhöhe in der Traineranalyse

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Wir mussten heute sechs Stammspieler ersetzen und das war leider ein Vorhaben, das nicht umzusetzen war. Zudem hat sich nach ein paar Minuten Mario Otter verletzt, also ein wirklich schwieriger Start in das Spiel. Die Partie an sich war dann ein offener Schlagabtausch, wobei wir auch unsere Chancen hatten. Der einzige Treffer ist dann den Gästen gelungen, das war dann auch schon die Entscheidung!“

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl II: „Zunächst einmal gute Besserung dem Spieler der Heimelf der sich nach ein paar Minuten schwer verletzt hat. Wir waren in dem Spiel schon recht dominant, ein rassiges und ziemlich hartes Spiel. Damit haben wir aber bei IBW gerechnet. In der Halbzeit haben wir dann an unserer Taktik gefeilt und in der 53. Minute konnten wir dann durch Matthias Hintner in Führung gehen. Ein wirklich schöner Treffer ins lange Eck. Das Spiel ging dann hin und her, es gab auch gute Chancen für den Gegner. Das Spiel in Summe ziemlich ausgeglichen. Gratulation an meine gesamte Mannschaft zur starken Vorstellung. Beachtlich, mit einem Altersschnitt von 20,3 Jahre und ohne einen einzigen Spieler aus der KM1“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl II: Eren Erdem (IV), Matthias Hintner (ST), Thomas Hoflacher (MF), Jakob Hoflacher (MF)

