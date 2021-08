Volders II halt mit Kantersieg Anschluss auf Tabellenspitze – nun geht es zum IAC II

Details Freitag, 13. August 2021 01:05

In der 2. Klasse Mitte empfängt am kommenden Wochenende der Innsbrucker AC II das Team des FC Raika Volders II – Ankick am Samstag, dem 14.8.21 um 14:45 Uhr. Volders II hat in Kundl verloren und deswegen war der Sieg in der letzten Runde gegen den SV Thaur II besonders wichtig um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Volders II dominiert Partie gegen Thaur II ganz klar!

Mateo Leitner, Trainer FC Raika Volders II: „Trotz der Auswärtsniederlage gegen den SC Kundl 1b gingen wir voller Selbstvertrauen in das Derby gegen den SV Thaur 1b. Ich hatte vollstes Vertrauen in die Qualität meiner Mannschaft und wusste, dass wir hier punkten können.

Bereits nach dreizehn Minuten konnten wir mit 1:0 durch Florian Renner in Führung gehen. Bei einem Eckball in Minute 19 köpfte Florian Rappold von Volders an die Querlatte, der Ball sprang zurück in den Strafraum und Yannik Lintner konnte im Gestocher den Ball im Tor der Thaurer unterbringen. Obwohl wir den Ball geschickt in unseren Reihen halten konnten, flachte das Spiel ein wenig ab, zwingende Chancen gab es auf beiden Seiten nicht.

Kurz nach der Halbzeitpause erzielte unser Kapitän Yannik Lintner, nach schönem Zuspiel von Florian Renner, das 3:0 und somit seinen zweiten Treffer in der Partie. Bereits sieben Minuten später erhöhte Simon Riedl auf 5:0. In Minute 71 schoss Maurice Juen das 6:0 für den FC Volders 1b. Oliver Weyer machte dann in Minute 81 und 92 mit einem Doppelpack alles klar und fixierte den Endstand von 7:0.

Beste Spieler FC Raika Volders II: Oliver Weyer und Yannik Lintner (K), die nicht nur jeweils zwei Treffer verbuchen konnten, sondern auch das Spiel im Mittelfeld maßgeblich gestalteten. Es war eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft gegen einen extrem jungen Gegner. Auf diesem Weg möchte ich meinem Trainer Kollegen Christian Plesser und deinem Team alles Gute für die weitere Saison wünschen!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!