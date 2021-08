Hippach II verliert phasenweise enge Partie gegen Natters II dem Ergebnis nach klar

Details Samstag, 14. August 2021 18:06

Auftakt zur vierten Runde der 2. Klasse Mitte zwischen dem SK Hippach II und dem FC Koch Türen Natters II. Das Ergebnis mit 4:1 für Natters fällt klar aus, aber der Gaolie von Natters hat nach dem 1:1 einen großen Anteil daran, dass das Spiel nicht gekippt ist. Natters II auf Platz drei der Tabelle, Volders II erobert am Samstag mit einem 2:2 beim IAC Platz zwei. Kundl II hat die Chance mit einem Dreier am Samstagabend gegen Stumm II sich an der Tabellenspitze ohne Punkteverlust abzusetzen.

Nach 1:1 Partie auf des Messers Schneide

Jan Egermann, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Die ersten zwanzig Minuten starteten mit einer sehr intensiven Partie von beiden Seiten mit einem deutlichen Chancenplus für meine Mannschaft, nur die letzte Entschlossenheit vor dem Tor fehlte. Dann aus dem Nichts ein Lattenkracher der Gäste aus gut 25 Meter. Kurz vor der Pause der verdiente Führungstreffer für meine Mannschaft - ein schöner Lochpass auf Pit Jacob, der auf Emanuel Benedikt quer legt, welcher zum 0:1 einschiebt.

Direkt nach der Pause gibt es einen etwas umstrittenen Elfmeter für die Gäste - Franz Pair verwandelt sicher zum 1:1. Danach entwickelt sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, wobei unser Torwart Manuel Muigg zweimal im 1:1 Duell gut hält. In dieser Phase hätte das Spiel auch kippen können. In der 58. Minuten dann der 2:1 Führungstreffer für uns durch einen Flachschuss von David Mannhartsberger. In der 76. Minute dann die Vorentscheidung - Pit Jacob trifft nach Stangelpass von Emanuel Benedikt zum 3:1. Und in der 86. Minute dann die endgültige Entscheidung - Dietmar Lackner mit einer Flanke auf den eingewechselten Jakob Reitmair, der mit einem traumhaften Seitfallzieher aus etwa achtzehn Meter zum 4:1 trifft. In der Nachspielzeit dann noch ein Platzverweis für den Torwart der Gastgeber wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Alles in allem ein toller Auftritt meiner Mannschaft gegen eine starken Gegner aus Hippach!“

Beste Spieler FC Koch Türen Natters II: Manuel Muigg (Tor), Daniel Föger (rechter Verteidiger), David Mannhartsberger (zentrales Mittelfeld)

