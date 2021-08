Klarer Erfolg von Mayrhofen II gegen Münster II

Details Mittwoch, 18. August 2021 10:56

Ganz enge Tabellenspitze in der 2. Klasse Mitte. Tabellenführer Kundl II musste in der 4. Runde die ersten Punkte abgeben – und zwar alle drei. Eine sicherlich unerwartete Heimniederlage gegen Stumm II im Ausmaß von 0:2. Mayrhofen II stößt mit einem 4:0 gegen Münster II in das Tabellenmittelfeld vor.

Doppelpack von Michael Eberharter für Mayrhofen II

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Die junge Truppe vom Trainergespann Binder/Eberl zeigte erfrischenden Fußball und gewann auch in dieser Höhe verdient, obwohl auch die Gäste zum Teil gut mithielten und vereinzelte Möglichkeiten vorfanden, die aber allesamt vom guten Tormann Vinko Sliskovic bereinigt wurden. Insgesamt ein tolles, schnelles und kampfbetontes Spiel, das von beiden Seiten aus mit großen Einsatz, aber stets fair ausgeführt wurde. Die Hausherren verdienen sich für diese Leistung ein Pauschallob. Mayrhofen II konnte in der 6. Minute durch Michael Eberharter in Führung gehen, Fabian Binder erhöht in der 27. Minute auf 2:0. Im Finish zwei weitere Tore von Simon Obermair und Michael Eberharter. Mayrhofen II gewinnt gegen Münster II mit 4:0.“

Tabellenführer Kundl II mit Heimniederlage gegen Stumm

Stumm II hat in Kundl überrascht und mit 2:0 gewonnen, Kundl hat aber die Tabellenführung trotzdem behauptet. Nach Verlustpunkten liegen nun Kundl II, Hippach II, Stubai II und Tux gleich auf. Auch Volders hat zwei Punkte eingebüßt – 2:2 beim IAC. Am kommenden Wochenende gibt es zwei direkte Schlager an der Tabellenspitze. Stubai empfängt Kundl und Hippach ist in Volders zu Gast.

