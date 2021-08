Trainer von IBW II Marco Tomasi gratuliert zum Derbysieg gegen den IAC – Volders II und Hippach II trennen sich 3:3

Details Mittwoch, 25. August 2021 13:25

Zunächst die erfreulichste Nachricht überhaupt – Marco Tomasi, Trainer der SPG Innsbruck West II, hat seine Herzoperation gut überstanden und ist auf dem Weg der Genesung. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht von ganzem Herzen baldigste Genesung und wir all möchten ihn möglichst schnell wieder auf der Trainerbank sehen. Marco bedankt sich bei seinem Team für den 5:2 Derbysieg gegen den IAC II in Runde fünf der 2. Klasse Mitte. Stubai II ist der neue Tabellenführer – nach einem 5:1 Erfolg im Spitzenspiel gegen Kundl. Auch für Tux ging es rasant nach oben – Platz zwei in der Tabelle – 5:2 gegen Matrei. Stumm II klettert gar sechs Plätze nach oben auf Platz drei – 2:0 gegen Thaur. Das Mittelfeldduell zwischen dem FC Raika Volders II und Hippach II endet 3:3.

Unglücklicker Spielverlauf für Volders II in Hälfte eins

Mateo Leitner, Trainer FC Raika Volders II: „Schon vor der Partie wussten wir, dass Hippach II ein starker Gegner werden wird und wir alles geben müssen, um punkten zu können. Auf Nachfrage unserer Gäste haben wir das Spiel auf Sonntag verschoben um den Gästen einen vollständigen Kader zu ermöglichen. Wir haben recht gut in die Partie gefunden und meine Jungs setzten die Vorgaben sehr gut um. Leider mussten wir durch einen Stellungsfehler in der Verteidigung in Minute 22 das 0:1 durch Daniel Bertoni verkraften. In Minute 34 trafen wir dann zum 1:1, leider wurde das Tor nicht anerkannt, da der junge Schiedsrichter das Foul pfiff, bevor der Ball über die Linie rollte. Den daraus resultierenden Elfer konnten wir leider nicht verwerten und bekamen im Gegenzug das 0:2 durch Jajon Kröll in Minute 42. Unser Kapitän Yannik Lintner konnte uns jedoch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit - durch ein wunderbares Kopfballtor nach Ecke - im Spiel halten! Halbzeitstand 1:2.

Mit breiter Brust kamen wir wieder aus der Kabine. Die Jungs waren hungrig und wollten mehr! Leider mussten wir dann auch noch das 1:3 in Minute 52. durch Lorenz Pfister einstecken. Durch ein unglaubliches Freistoßtor, aus zwanzig Meter Entfernung, gelang es Alex Hörmann uns wieder zurück ins Spiel zu bringen. Darauf folgte ein Powerplay von uns über den restlichen Zeitraum.

Wir waren sehr dominant und haben Hippach unter Druck gesetzt. Leider konnten wie vier Tausender nicht verwerten. Wurden dann aber doch noch mit dem 3:3 in der Nachspielzeit belohnt – ein Eigentor der Gäste.

Alles in allem war es eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft! Wir haben Moral bewiesen und aus einem 1:3 Rückstand noch einen Punkt geholt. Auch wenn wir dieses Spiel wegen den vielen vergebenen Möglichkeiten eigentlich gewinnen müssen, können wir viel daraus lernen. Es war ein tolles Spiel gegen ein sehr stakes Hippach.“

Beste Spieler FC Raika Volders: Yannik Lintner, Lukas Mosmann, Tobias Krallinger



Marco Tomasi bedankt sich bei seinem Team für den Derbysieg gegen den IAC

Marco Tomasi erholt sich gerade von einer schweren Herzoperation und die Redaktion von ligaportal.at wünscht alles Gute und baldige Genesung. Alle wollen Marco wieder auf der Trainerbank sehen – so schnell als möglich. Inzwischen hat Dominik Salcher das Kommando übernommen und seine Kicker haben gegen den Innsbrucker AC einen 5:2 Derbysieg in der 5. Runde der 2. Klasse West eingefahren. Die Tore für die SPG haben Marc Rimml (2), Arjin Tekin und Volkan Uzel erzielt, es gab auch ein Eigentor des IAC.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Nachdem ich meine schwere Herzoperation überstanden habe, möchte ich mich bei meiner Mannschaft für den Derbysieg gegen IAC bedanken. Ich freue mich riesig auf den Zeitpunkt, wenn ich wieder auf die Trainerbank zurück kehre. Ich werde alles dafür tun, dass ich so schnell wie möglich zurück kommen kann! Bedanke mich auch bei meinem Co-Trainer Dominik Salcher, der das Ruder momentan in der Hand hat und das hervorragend macht. Auch ein Dank an die SPG West Familie Heinz Findler, Andreas Lanzer und an alle, die immer hinter mir gestanden sind in dieser schwierigen Zeit. Aber jetzt habe ich alles überstanden und blicke positiv in die Zukunft und werde so schnell wie möglich zu meiner Mannschaft zurück kommen!“

