Volders II bleibt nach Sieg in Natters an der Tabellenspitze dran!

Details Mittwoch, 01. September 2021 13:04

Nach der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte konnte der FC Stubai II die Tabellenführung mit einem 4:0 Erfolg in Thaur verteidigen. Neu auf Platz zwei – ebenfalls mit zwölf Zählern – Stumm II, die beim IAC mit 3:1 gewannen. Der FC Raika Volders II holt mit einem 3:0 Erfolg beim FC Koch Türen Natters II ebenfalls drei Punkte und wahrt wie Kundl II und Hippach II den Kontakt zur Tabellenspitze.

Starke Leistung vom Goalie von Volders II

Mateo Leitner, Trainer FC Raika Volders II: „Wir wollen heuer ganz vorne mitspielen! Deshalb war es für uns auch ein Pflichtdreier in Natters.

Trotzdem haben wir gut in die Partie gefunden haben, hätte auch anders laufen können. Natters hatte zwei recht gute Chancen zu Beginn. Unser Schlussmann Tobias Krallinger, der eine hervorragende Partie ablieferte, konnte aber in jeder Situation souverän klären.

Nach vierzehn Minuten brachte unsere Nummer Elf Simon Riedl - nach einem blitzschnellen Konter – mein Team 1:0 in Führung. Nach etwa fünfundzwanzig Minuten konnten wir dann aber den Druck auf den Gegner nicht mehr länger aufrecht halten und Natters kam immer besser ins Spiel und hatte ein paar gute Chancen auf den Ausgleich.

Nach ein paar motivierenden Worten in der Halbzeit gingen wir wieder mit breiter Brust zurück aufs Feld. Wir fanden gut in die zweite Halbzeit und haben viel Druck gemacht. Dafür wurden wir dann auch belohnt! In Minute 48 köpfte unser Kapitän Yannik Lintner den Ball zum 2:0 ins Tor der Natterer! In Minute 55 hat dann Florian Rappold - erneut per Kopf - zum 3:0 getroffen. Bis Minute neunzig gab es dann noch ein paar Chancen auf beiden Seiten. Alles in allem war das Ergebnis absolut gerechtfertigt und der Sieg verdient. Wir hätten mehr Tore schießen müssen, aber hätten auch welche bekommen können. Obwohl wenn die Partie nicht schön zum Anschauen war, nehmen wir die drei Punkte aus Natters voller Stolz mit! Ich möchte auf diesem Weg auch noch Jan und seinem Team alles Gute für die restliche Saison wünschen."

Beste Spieler FC Raika Volders II: Tobias Krallinger (Tor), Matteo Kaliwoda, Florian Rappold

