Mayrhofen II rückt mit Sieg gegen Kundl II der Tabellenspitze näher

Details Sonntag, 05. September 2021 18:00

Nach der siebenten Runde der 2. Klasse Mitte hat sich die Tabellenspitze unglaublich verdichtet. Die Top-8 trennen nur zwei Punkte und der Aufsteiger der Runde ist zweifellos die SVG Bründl Sports Mayrhofen II, nach einem 5:0 Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Holz Pfeifer Kundl II.

Mayrhofen wird im Laufe der Partie immer stärker

In einem guten Spiel besiegten die Hausherren ihren Tabellennachbarn durchaus überzeugend mit 5:0. Die Kundler hielten lange dagegen fielen aber je länger das Spiel dauerte auseinander. Zwar ging Mayrhofen bereits in der sechsten Mnute durch Markus Wechselberger mit 1:0 in Führung, Mayrhofen konte aber in Hälfte eins nicht nachlegen. Erst durch einen Doppelschlag von Felix Moigg in der 56. und 69. Minute lief es auch ergebnismäßig klar. Fleix Moigg gelang auch noch Treffer drei zum 4:0 und Michael Eberharter sorgt in der 86. Minute mit seinem Tor für den 5:0 Endstand. „Verletzte Spieler kamen zurück, die Mannschaft wirkt jetzt gefestigter, das sollte uns auch in den nächsten Wochen weiterbringen“, so das Trainergespann Binder/Eberl von der SVG Bründl Sports Mayrhofen II.

Stubai II verliert Heimpartie gegen den IAC II

Umsturz an der Tabellenspitze der 2. Klasse Mitte. Der FC Stubai II verliert die Spitzenposition mit einer 1:2 Niederlage gegen den Innsbrucker AC – Stubai nur mehr auf Platz drei. An die Tabellenspitze stürmt Stumm II mit einem 2:2 im Spitzenspiel gegen den SK Hippach II. Nicht weniger als sechs Plätze verbessern konnte sich Mayrhofen II – die SVG erobert Tabellenplatz zwei. Mayrhofen II hat genau so wie der FC Stubai II und Kundl II, Hippach II, Tux und Innsbruck West II zwölf Punkte am Konto. Kundl II und Hippach II haben allerdings schon ein Spiel mehr bestritten, aber real trennen die Top-8 der Liga nur zwei Punkte.

