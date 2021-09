Volders II holt Dreier in Stumm – Mayrhofen II lässt dem IAC II keine Chance

Details Donnerstag, 23. September 2021 17:30

SVG Bründl Sports Mayrhofen II führt weiter die Tabelle der 2. Klasse Mitte an – ein klarer 5:0 Erfolg gegen den IAC II. Neu auf Platz zwei der FC Stubai II – 6:0 gegen Natters II. Die SPG Innsbruck West II verliert an Boden – eine überraschend klare 2:6 Niederlage in Münster. Damit liegt die SPG drei Punkte hinter Mayrhofen und Stubai auf Platz drei der Tabelle. Der FC Raika Volders II hat mit einem 2:0 Erfolg beim IAC II den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten.

Volders II mit starker erster Hälfte – dann nehmen es die Kicker etwas zu locker!

Mateo Leitner, Trainer FC Raika Volders II: „Wir sind wirklich sehr gut in das Spiel hineingekommen, haben wirklich sehr gut gespielt und die Partie auch dominiert. Felix Sporer bringt uns schon nach sieben Minuten - nach einer tollen Kombination - mit 1:0 in Führung. Defensiv hatten wir aber schon ab und zu kleine Schwächen. Kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0 – ein Kopfball von Yannik Lintner. 2:0 für Volders nach 45 Minuten. In der zweiten Hälfte haben meine Kicker die Aufgabe etwas zu locker genommen. In der 55. Minute schießt Stumm an die Latte – da hätte es noch einmal eng werden können. Ich muss auch sagen diesen Anschlusstreffer hätte sich Stumm auch verdient. Wir hätten aber mit mehr Nachdruck schon vorab die Partie klar entscheiden können. So blieb es dann am Ende aber doch beim 2:0 Erfolg!“

Beste Spieler FC Raika Volders II: Florian Rappold (IV), Yannik Lintner (ST), Noel Grandner (MF)

Mayrhofen II verteidigt Tabellenführung gegen den IAC II souverän

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Mayrhofen bleibt an der Tabellenspitze. Die Spieler um das Trainergespann Binder/Eberl gaben sich gegen spielerisch starke Innsbrucker keine Blöße und gewannen - auch in dieser Höhe - verdient. In der 28. Minute brachte David Wechselberger Mayrhofen mit 1:0 in Führung, Patrick Maierhofer stellt knapp vor der Pause auf 2:0. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff der zweite Treffer von Maierhofer, zwei Minuten später das 4:0 von Michael Eberharter. Lorenz Moigg sorgt in der 74. Minute für den Endstand – 5:0 für Mayrhofen II.“

