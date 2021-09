Volders II macht 1:3 gegen Stubai II wett – Mayrhofen auch in Hippach nicht zu bremsen

Details Mittwoch, 29. September 2021 15:58

SVG Bründl Sports Mayrhofen steht in der Landesliga Ost und in der 2. Klasse Mitte an der Tabellenspitze. In der 2. Klasse Mitte konnte man die Tabellenführung in der zehnten Runde ausbauen, denn der FC Stubai II kam beim FC Raika Volders II nach einer 3:1 Führung über ein 3:3 nicht hinaus. Mayrhofen II gewann in Hippach mit 3:1. Innsbruck West II hat auf Stubai Boden gut gemacht – nur mehr einen Punkt hinter Stubai auf Platz drei, nach einem deutlichen 5:1 gegen Stumm II.

Starkes Finish von Volders II gegen Stubai II

Mateo Leitner, Trainer FC Raika Volders II: „Aus dem vermutlich schwierigstem Spiel der Saison konnten wir einen Punkt mitnehmen - und wir sind stolz darauf. Beide Teams haben Klassefußball gespielt und das war weit über dem gewohnten 2. Klasse Niveau.

Nach einem traumhaften Start - die 1:0 Führung aus einem 11-Meter nach exakt 34 Sekunden durch Florian Rappold - konnten wir zehn Minuten lang den Druck hoch halten und Stubai im Spielaufbau stören. Sobald wir Stubai aber nicht mehr frühzeitig unter Druck gesetzt haben, hat sich ihre enorme Qualität durchgesetzt. In Minute zwölf das 1:1 und in Minute achtzehn das 1:2 - beide Tore durch Standards von Alexander Lener und Robert Kindl. In Halbzeit eins hatten wir allerdings generell extreme Schwierigkeiten in der Defensive. Wir hatten kaum Zuteilung und waren schlecht organisiert. Stubai hatte dann in Minute 32 und in Minute 38 - zum Glück für uns - großes Pech und ließ zwei Tausender liegen. In Minute 41 trafen unsere Gäste dann zum 1:3 – abermals Robert Kindl. So gingen wir dann auch in die Halbzeit.

Mit breiter Brust und eisernem Willen kamen meine Jungs zurück aufs Feld. Wir wollten uns so nicht geschlagen geben und zeigen, was wir können. So haben wir in Minute 52 - durch einen Zauberpass von Felix Steinlechner - auf 2:3 verkürzt. Torschütze Lukas Mosmann. Wir hatten das Spiel recht gut im Griff und konnten durch gute Pässe im Mittelfeld überzeugen. In dieser Phase hatte auch Stubai einige Probleme in der Defensive. Das konnten wir nutzen! In Minute 73 setzt Lukas Mosmann zu einem Solo an - vom eigenen bis zum gegnerischen 16er in gefühlten drei Sekunden - seine Hereingabe findet Felix Steinlechner, der den Ball eiskalt im linken unteren Eck platziert. Nach dem 3:3 gab es noch ein paar kleine Chancen für beide Mannschaften, jedoch nichts nennenswertes mehr.

Endstand also 3:3. Ein Ergebnis, das aus meiner Sicht für beide Teams in Ordnung geht. Wir haben uns gegen ein unglaublich starkes Stubai zurückgekämpft und einen Punkt geholt - darauf können wir stolz sein.

Abschließend möchte ich unseren Gästen aus Stubai alles Gute wünschen, es war eine Klassepartie und wir hatten bis jetzt noch nie so ein faires Spiel!“

Beste Spieler FC Raika Volders II: Felix Steinlechner (ST), Lukas Mosmann (RM), Julian Sterzinger (LV)

Mayrhofen baut mit Sieg in Hippach Tabellenführung aus

Beide Mannschaften gingen an ihre Grenzen, wobei die Gäste aus Mayrhofen als Tabellenführer etwas besser ins Spiel fand. Simon Obermair brachte auch dann eine Farben früh (15.) mit 1:0 in

Führung. Der Ausgleich (34.) durch den Hippacher Franz Pair stellte das Spiel zu diesem Zeitpunkt etwas auf den Kopf, hatten doch zuvor die Mayrhofner durch Mateo Jelic zweimal die Chance auf den zweiten Treffer. Nach der Pause erzielte dann Markus Wechselberger (52.), nach guter Vorarbeit von Obermair, die erneute Führung der Gäste. Die Hausherren probierten zwar nochmal den Ausgleich zu schaffen, aber ihre Bemühungen wurden nicht belohnt, denn die Defensivarbeit der Gäste, von Christoph Oblasser stets gut organisiert, wies keine Lücke auf. Am Ende (79.) setzte dann Obermair, mit seinem zweiten Treffer, den Schlusspunkt. „Für unsere junge Mannschaft ein toller Sieg, jetzt wollen wir weiter „dran“ bleiben“, so Mayrhofen II Trainer Andi Binder.

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Daniel Wechselberger, Lorenz Moigg und Christoph Oblasser

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!