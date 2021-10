Kantersieg von Kundl gegen Thaur – Mayrhofen II hält Tabellenspitze

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 00:41

In der 11. Runde der 2. Klasse Mitte haben die Top-2 SVG Bründl Sports Mayrhofen II und der FC Stubai II nicht gewackelt. Mayrhofen gewinnt gegen den FC Koch Türen Natters II mit 4:1 und der FC Stubai II holt gegen die SPG Innsbruck II einen 4:2 Erfolg. Neu auf Platz drei Tux, nach einem 4:1 gegen Volders. Einen zweistelligen Erfolg feiert der SC Holz Pfeifer Kundl II gegen den SV Thaur II – 11:0 nach neunzig einseitigen Minuten.

Natters II fordert Mayrhofen II über weite Strecken

Der Tabellenführer Mayrhofen tut sich schwerer als erwartet, denn die Gäste aus Natters spielten gefällig, verschoben gut und gaben nie auf. Am Ende entscheiden drei Standardsituationen! Zwei Tore nach Eckbällen durch Andre Eberharter per Kopf und Markus Wechselberger ebenfalls per Kopf und nachfolgendem Nachschuss und einem sehenswertem Freistoß durch David Wechselberger. Andre Eberharter brachte Mayrhofen bereits in Minute vier in Führung, Ausgleich vier Minuten später durch David Manhartsberger. Ein Eigentor von Natters brachte Mayrhofen in der 20. Minute in Führung. Markus Wechselberger und David Wechselberger legen in Minute 53. bzw. 59 nach. 4:1 am Ende für den Favoriten Mayrhofen.

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen II: Michael Eberharter, Mateo Jelic und Tormann Julian Todeschini, die Gäste zeigten eine sehr gute Mannschaftsleistung.

Bittere Niederlage von Thaur II in Kundl

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl II: „Das dezimierte Team aus Thaur hatte überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, Thaur kam am Ende der zweiten Halbzeit aus der eigenen Hälfte nicht mehr heraus, wir zogen unser Spiel einfach durch. Wir waren von Anfang an spielbestimmend und ließen den Ball von Spieler zu Spieler laufen. Der zu wenig aktive Gegner – teilweise sehr junge Spieler - lief den Ball einfach hinterher. Wünsche dem Thaur-Trainer und den Spielern noch alles Gute im Hinrundenfinale und in der Rückrunde. Unsere Tore erzielten Thomas Hoflacher, Stefan Heel (5), Matthias Hintner, Lee Seebacher und Belmin Majetic (3).“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl II: Stefan Heel, Belmin Majetic, Eren Erdem, Lukas Stadlmann

