Erfolge von Volders II gegen Kundl II und Innsbruck West II gegen Matrei II

Details Montag, 28. März 2022 13:46

Rückrundenauftakt in der 2. Klasse Mitte mit einem Wechsel an der Tabellenspitze. Im absoluten Schlagerspiel setzt sich der FC Stubai II gegen Mayrhofen II klar mit 3:0 durch und übernimmt die Tabellenspitze. Einen knappen 1:0 Erfolg feiert die SPG Innsbruck West II gegen den SV Matrei II. Der FC Volders II setzt sich mit 2:0 gegen den SC Kundl II durch.

Volders II revanchiert sich gegen Kundl II für die Niederlage in der Hinrunde

Mateo Leitner, Trainer FC Volders II: „Nachdem wir auf einem sehr schwierigen Platz in Kundl das Hinspiel mit 0:3 verloren hatten, war diesmal Wiedergutmachung angesagt. Mit einem 2:0 Sieg haben wir dies auch geschafft. Zu Beginn der Partie machte Kundl ordentlich Druck. Sie pressten unsere Innenverteidiger früh an und haben in den ersten zwanzig Minuten unser Aufbauspiel sehr gut unterbunden. Eigentlich gegen den anfänglichen Spielverlauf konnte aber Maurice Juen in Minute fünfzehn nach einem unglaublichen Pass von Noel Grandner zum 1:0 verwerten.

Nach den ersten starken Minuten von Kundl waren aber die restliche Spielzeit wir am Drücker. Starke Kombinationen durch die Mitte und den Einsatz unserer schnellen Flügel brachten uns einige gute Aktionen ein - leider konnten wir diese nicht fertig spielen. In Minute 42 verwandelte erneut Maurice Juen zum 2:0. In der zweiten Halbzeit haben auch wir das Spiel bestimmt. Jedoch passierte nichts nennenswertes mehr. Die Kundler haben den Ball eigentlich nur noch hoch vorgeschlagen und gehofft, dass einer durchrutscht. Meine Jungs haben sich ein wenig anstecken lassen und ebenso wenig Fußball gespielt. Trotzdem eine solide Leistung und ein wichtiger Dreier. Einziger bitterer Beigeschmack der eigentlich fairen Partie waren die mitgereisten Fans der SC Kundl. Beleidigungen der Spieler und des Schiedsrichters aus der untersten Schublade hätte man sich auch sparen können.“

Beste Spieler FC Volders: Maurice Juen, Noel Grandner, Julian Sterzinger

Knapper 1:0 Erfolg der SPG Innsbruck West II gegen Matrei II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Wir sind sehr gut und dominant ins Spiel gestartet und gingen dann auch in der 17. Minute verdient in Führung. Leider konnten wir einige Chancen zur 2:0 Führung nicht verwerten und so ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte verlief anfangs ziemlich ausgeglichen und es war teilweise ein offener Schlagabtausch, aber am Ende des Tages haben wir dieses 1:0 über die Zeit gebracht und sind somit erfolgreich in die Saison gestartet. Jetzt werden wir uns diese Woche auf das schwere Auswärtsspiel gegen Kundl konzentrieren und alles daran setzen, dass wir in Kundl etwas Zählbares mitnehmen. Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“