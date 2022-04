Innsbruck West II unterliegt in Kundl knapp – IAC II setzt sich gegen Natters II durch

Details Donnerstag, 07. April 2022 15:03

Zwei sehr attraktive Partien konnte man in der 15. Runde der 2. Klasse Mitte verfolgen. Die Aufholjagd der SPG Innsbruck West II in Kundl wurde nicht belohnt – am Ende doch eine 2:3 Niederlage. Hart zu kämpfen hatte auch der IAC II um sich gegen den FC Koch Türen Natters II mit 3:1 durchzusetzen.

Aufholjagd von Innsbruck West II in Kundl wird am Ende nicht belohnt!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Meine Mannschaft zeigt tolle Moral und kommt nach einem 0:2 Rückstand wieder zurück. Wir hätten mit ein bisschen Glück auch kurz vor Schluss noch in Führung gehen können. Kasierten aber unglücklich in der 93. Minute durch Belmin Majetic denn 2:3 Endstand. Meiner Meinung nach war es ein gutes Spiel beider Mannschaften bei schwierigen Platzverhältnisse und ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber leider ist Fußball oft grausam. Trozdem bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden und bin überzeugt, dass wir im nächsten Heimspiel wieder voll punkten. Gratuliere Kundl zum Dreier!“

Starke Partie zwischen IAC II und Natters II

Erol Erdem, Trainer Innsbrucker AC II: „Heute haben wir Natters 1b am Askö in der Reichenau empfangen. Die Anfangsphase war ein bisschen unkoordiniert, je länger das Spiel ging, desto mehr kamen meine Jungs ins Spiel. Zur Halbzeit gingen wir mit einem 2:1 in die Kabine, wussten aber, dass die Natterer nicht aufgeben werden und es noch einmal richtig schwer wird. Genau so kam es dann auch. Natters kam immer besser ins Spiel in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Eine wunderschöne Parade unseres Goalies verhinderte den Ausgleichstreffer, ab diesem Zeitpunkt war es ein offener Schlagabtausch mit schönen Szenen auf beiden Seiten. Ein wunderschöner, später Konter, führte dann durch den zweiten Treffer von Paul Klaus zum 3:1 in der Schlussphase. Unseren ersten Treffer hat Fabio Mair erzielt. Eine sehr schöne, faire und am Ende, denke ich, auch verdient gewonnene Partie.“

Beste Spieler Innsbrucker AC II: Paul Klaus (Stürmer), Koray Korkmaz (Verteidiger), Johann Hofstätter (Innenverteidiger)