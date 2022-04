Kurz vor Schluss: Wechselberger trifft zum Sieg

Details Donnerstag, 14. April 2022 19:09

Am Samstag verbuchte SVG Mayrhofen 1b einen 2:1-Erfolg gegen SC Münster 1b. Einen packenden Auftritt legte Mayrhofen 1b dabei jedoch nicht hin. Der Spitzenreiter hatte Münster 1b im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Michael Eberharter brachte SVG Mayrhofen 1b in der 34. Minute in Front. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Marco Knoll ließ sich in der 63. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SC Münster 1b. Ein später Treffer von David Wechselberger, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für Mayrhofen 1b. Am Schluss gewann SVG Mayrhofen 1b gegen Münster 1b.

SC Münster 1b führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Bei Mayrhofen 1b greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 19 Gegentoren stellt SVG Mayrhofen 1b die beste Defensive der 2. Klasse Mitte. Mayrhofen 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für SVG Mayrhofen 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wieder ein knapper Sieg für die „Youngster“ aus dem Zillertal. In einem gutem Spiel hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. „Meine Mannschaft glaubt an sich, kann dadurch immer wieder zulegen, auch der ausgeglichen gute Kader hilft, sodaß ich von der Bank dann immer wieder gut „reagieren“ kann“, so Trainer Andi Binder.



Die besten bei Mayrhofen: Tormann Julian Todeschini, Fabian Binder, sowie Mittelfeldspieler David („Bäral“) Wechselberger

Münster 1b tritt am Samstag bei FC Koch Türen Natters 1b an. In zwei Wochen trifft Mayrhofen 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 23.04.2022 SV basecamp Matrei 1b auf eigener Anlage begrüßt.

2. Klasse Mitte: SC Münster 1b – SVG Mayrhofen 1b, 1:2 (0:1)

86 David Wechselberger 1:2

63 Marco Knoll 1:1

34 Michael Eberharter 0:1