Thaur II bezwingt zuhause Stumm II knapp – Remis im Derby zwischen IAC und Innsbruck West

Details Mittwoch, 20. April 2022 02:07

In der 2. Klasse Mitte hat es zu Ostern 2022 einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Der FC Stubai II siegt in Kundl 6:1, Mayrhofen II ist spielfrei und damit klettert Stubai II an die Tabellenspitze. Erfolgserlebnis für den Tabellenletzten SV Thaur II – ein 2:1 Erfolg gegen Stumm II. Der IAC II und Innsbruck West II trennen sich 1:1.

Einzelaktion entscheidet für Thaur II gegen Stumm II

Martin Hosp, Trainer SV Thaur II: „Zwei sehr junge Mannschaften sind aufeinandergetroffen und es gab das erwartet umkämpfte Spiel. Wir hatten doch die besseren Chancen und es gab auch das bessere Ende für uns. Stumm ging aber nach zehn Minuten durch Ognjen Sipka in Führung, wir konnten zehn Minuten später durch Marcus Hundegger ausgleichen. Ein Kopfball nach einem Eckball, es war aber wegen dem recht starken Wind nicht einfach zu spielen. Eine schöne Einzelaktion von Lukas Christler in der 84. Minute brachte uns dann den Dreier!“

Beste Spieler SV Thaur II: Elias Wallner (6er), Marlon Angerer (V)

Innsbrucker AC und Innsbruck West trennen sich 1:1

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Gut geführtes Spiel beider Mannschaften. Meiner Meinung nach ein gerechtes Unentschieden. Unser Plan, dass wir unbedingt etwas mitnehmen wollen ist uns geglückt! Dass wir auf drei wichtige Stammspieler verzichten mussten, bin ich absolut mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Pauschallob an das gesamte Team! Das 1:0 für den IAC fiel in der 66. Minute durch Felix Gerhard Gronbach, das 1:1 von uns durch Nino Jud.“