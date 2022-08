Coach vom Innsbrucker AC II: „Das Remis gegen Wacker Innsbruck geht in Ordnung!“

Details Dienstag, 30. August 2022 00:45

Auftakt der 2. Klasse Mitte 2022/23 mit engen Spielen und Ergebnissen. Zwei Siege mit einem Tor Vorsprung und drei Remis. Eines davon war das 3:3 zwischen dem Innsbrucker AC II und dem FC Wacker Innsbruck II, das der Coach vom IAC analysiert.

Gute Vorstellung vom IAC in Hälfte zwei

Ahmet Yildirim, Trainer IAC II: „Wacker hatte die erste Halbzeit großteils das Kommando, wir haben sie spielen lassen. Die Gäste gingen auch in der 7. Minute durch Matej Sehic in Führung. Durch einen Abwehrfehler von Wacker haben wir den Ball erobert, dann das Tor zum 1:1 durch Eldin Selimovic in der 28. Minute erzielt. Wacker geht in der 35. Minute durch Florian Schweighofer mit 2:1 in Führung. Die erste Halbzeit waren wir unsicher und durch eigene Stellungsfehler haben wir zwei Tore bekommen, das eine oder andere Mal hatten wir auch Glück und unsere Chancen haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Wichtig war, dass wir ein Tor gemacht haben und so sind wir im Spiel geblieben.

Die Halbzeitansprache und Wechsel haben Wirkung gezeigt, wir haben gut begonnen und gleich das Tor zum 2:2 durch Mustapha Ceesay erzielt, das war auch sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit wurden wir organisatorisch und kämpferisch immer besser und kamen auch zu vielen Chancen. Das dritte Gegentor war unglücklich, ein Eigentor in der 61. Minute. Aber meine Mannschaft hat Moral gezeigt und dann kurz darauf das 3:3 durch Patrick Kalu erzielt. Das zweite Tor unserer Mannschaft entsprang einem Abwehrfehler und Mustapha Ceesay ist gut nachgegangen und hat das Tor erzielt. Treffer drei war eine gut organisierte Ecke und Patrick Kalu war mit dem Kopf zur Stelle.

Im Großen und Ganzen war ich in der 2. Halbzeit mit meiner Mannschaft zufrieden und das Remis geht im gesamten auch in Ordnung!“