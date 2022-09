Natters II mit Torfestival gegen Jenbach II – Siege für Thaur II und dem IAC II

Details Montag, 12. September 2022 23:25

In der dritten Runde der 2. Klasse Mitte hat die Tabellenführung gewechselt. Neu auf der Poleposition der FC Koch Türen Natters nach einem dramatischen 5:3 Erfolg gegen den SK Jenbach II. Völs II verliert die Tabellenführung – 2:3 beim Innsbrucker AC II. Die SPG Innsbruck West fällt auf Platz drei zurück – 0:3 beim SV Thaur II.

Acht Treffer zwischen Natters II und Jenbach II

Jan Egermann, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Wir sind denkbar schlecht in die Partie gestartet. Nach Abstimmungsproblemen erzielt Adem Aslan in der vierten Minute das 1:0 für Jenbach. Bereits in der 8. Minute das 2:0, Ballverlust nach eigenem Einwurf und Turgay Türkes zieht sofort ab. Ein paar Minuten später tiefer Ball auf Aaron Rettenbacher, der den Ball am Tormann vorbei legt und von diesem gefoult wird. Meiner Meinung nach hätte es dafür eine rote Karte geben müssen. Der folgende Freistoß bringt das 1:2 durch Markus Liener nach Freistoß von Lukas Geiger. Nach dem Abschlusstreffer sind wir ganz klar die bessere Mannschaft, können die vielen langen Bälle von Jenbach gut verteidigen und erspielen uns einige sehr gute Torchancen bis zur Halbzeit. In der 30. Minute das 2:2 durch Tobias Finger, mit dem es auch in die Pause geht.

Die ersten fünfzehn Minuten der zweiten Halbzeit waren nicht wirklich gut von uns, aber wir hatten das Spiel unter Kontrolle. In der 63. Minute dann Freistoß für Jenbach und Janko Grubovic mit dem 2:3 - aus dem Nichts. Die Reaktion auf den Gegentreffer war top - wir haben sofort den Druck erhöht und uns etliche Torchancen erspielen können. Kurz vor der 70. Spielminute wieder ein Ball auf Aaron Rettenbacher, der allein auf das Tor läuft und 25 Meter davor mit einem Foul gestoppt wird. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß und keine Karte. In Minute 73 und 74 dann ein Doppelschlag durch Lukas Geiger und Tobias Finger. In der Folge einige gute Chancen um das Spiel zu entscheiden, diese blieben aber ungenützt. Zehn Minuten vor Schluss wurde Jenbach nochmal gefährlich, aber Markus Schröder kann parieren. In der 86. Minute dann die Entscheidung - Hadis Limani trifft nach schön zu Ende gepielten Konter zum 5:3 und belohnt sich für seine gute Leistung. Alles in allem eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg!“

Starker Goalie von Thaur II sichert Sieg gegen Innsbruck West II

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Wir konnten heute in der ersten Hälfte sehr vieles von dem was wir uns vorgenommen hatten sofort umsetzen und ließen unserem Gegner nur wenig Chancen. Durch einen Doppelpack von Gilbert Rupprechter haben wir zu diesem Zeitpunkt sehr verdient die Führung in die Pause mitnehmen können. Wie erwartet kamen unsere Gegner in der zweiten Halbzeit sehr druckvoll vor unser Tor, scheiterten jedoch immer wieder an unserem Keeper Norbert Singer, welcher heute den Kasten mehr als nur Sauber hielt. Kurz vor dem Schlusspfiff konnten wir den Deckel durch das 3:0 von Stefan Plesser drauf setzen und die drei Punkte blieben bei uns!“

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Auf einem schwer zu bespielenden Platz haben wir die erste Hälfte komplett geschlafen und gingen verdient in die Pause - mit einen Rückstand von 0:2. In der zweiten Halbzeit drückten wir auf den Anschlusstreffer und kamen immer besser und gefährlicher vor das gegnerische Tor. Leider konnten wir in dieser Druckphase kein Tor erzielen und bekommen prompt den dritten Treffer und somit war das Spiel gelaufen - gratuliere Thaur zum Heimsieg.“

Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht für den IAC II gegen Völs II

Ahmet Yildirim, Trainer Innsbrucker AC II: „Am Anfang zwei bis drei gute Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Dann das Gegentor durch Cem Akburu in der 15. Minute, das uns komplett aus der Bahn geworfen hat. Keine gute Halbzeit meiner Mannschaft, generell kein besonderes Fußballspiel in der 1. Halbzeit. Die Halbzeitansprache hat Wirkung gezeigt und wir haben gut begonnen. Spielerisch und kämpferisch besser und überlegen, durch das 1:1 durch Fabio Mair und das 2:1 durch Ahmed Mohamed wurden wir auch dann belohnt. Das zweite Gegentor zum 2:2 von Fabio Hochrainer hat uns nicht aus der Rolle gebracht und wir haben anschließend das wichtige Tor zum 3:2 erzielt. Patrick Kalu hat es geschossen.

Das erste Tor war eine gute Einzelaktion von Fabio Mair, Nummer zwei ein schöner Freistoßtreffer von Ahmed Mohamed. Drittes Tor nach guter Hereingabe durch Patrick Kalu.

Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht, durch die schlechte erste Halbzeit haben wir uns das Spiel selbst schwer gemacht. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit haben wir aber verdient gewonnen!“