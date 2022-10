Innsbrucker AC II bleibt nach Sieg gegen IBW II Wacker II auf den Fersen – Thaur II holt Dreier in Tulfes

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 22:10

Das Top-Duo der 2. Klasse Mitte hat sich nach der siebenten Runde etwas deutlicher von den Verfolgern absetzen können. Die Nummer drei, Natters II, kam gegen Matrei II über ein 0:0 nicht hinaus. Leader Wacker Innsbruck II siegt gegen Rum II mit 1:0 und der Innsbrucker AC II setzt sich gegen die SPG Innsbruck West II mit 3:1 durch. Spannenender Fight zwischen Rinn/Tulfes II und dem SV Thaur II, mit dem besseren Ende für Thaur.

Innsbrucker AC II dreht gegen Innsbruck West II Spiel in Unterzahl

Ahmet Yildirim, Trainer Innsbrucker AC II: „In der ersten Halbzeit waren wir vom Kopf her noch nicht so richtig in der Partie. Dazu kam noch eine Rote Karte wegen Torchancenverhinderung in der 44. Minute. Es ging also die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger zur Sache. Aber trotzdem haben meine Jungs in der zweiten Halbzeit die Kontrolle übernommen. Auch ein Gegentor in der 57. Minute durch Sadan Alkan hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Das war schon eine sehr starke Leistung - in Unterzahl - dieses Spiel noch zu drehen. Unser erster Treffer zum 1:1 in der 70. Minute entsprang einem Stanglpass auf Tolga Ulus. Unsere 2:1-Führung in der 85. Minute war ein verwerteter Abpraller nach einem Freistoß – Torschütze war Douglas Ansah-Yalley. Ein toller Lupfer über den Goalie von Ahmed Mohamed in der 86. Minute war der Schlusspunkt zum 3:1-Sieg. Erste Halbzeit haben wir geschlafen, großes Lob für die Leistung in der zweiten Hälfte!“

Innsbrucker AC II - SPG Innsbruck West II (Foto: Daniel Schönherr)

Dramatisches Duell zwischen Rinn/Tulfes II und Thaur II

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Auf dem kleinen Platz in Tulfes begann das Spiel wie erwartet. Viele hohe Bälle durch die Mitte und sehr viel Gestochere im Mittelfeld. Nach etwa zwanzig Minuten konnten wir durch mehr Platz spielerisch mehr kombinieren und waren dann meist früher am Ball als unser Gegner und gingen durch eine gut gespielte Kombination mit 1:0 in Führung. Leider konnten wir die Führung von Edis Sakic nicht mit in die Pause nehmen und bekamen kurz vor der Pause den Gegentreffer zum 1:1 von Hannes Aschbacher.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, wir konnten aber schneller dann wieder in unser Spiel finden und gingen dann auch verdient wieder in Führung. Und zwar in dem wir einen Fehler des Gegners ausnutzen konnten, durch einen schönen Treffer ins linke Kreuzeck von Andreas Nagl die 2:1 in Führung. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit konnten wir den Druck aufrecht erhalten und waren näher an der 3:1 Führung, bekamen aber durch eine kleine Unachtsamkeit unserer eigentlich stark spielenden Abwehr den Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Markus Eigentler. Durch einen Fehler des gegnerischen Goalies konnten wir dann durch Edis Sakic wieder mit 3:2 in Führung gehen und diese dann über Zeit bringen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen!“

Beste Spieler SV Thaur II: Peter Radauer, Andres Nagl, Edis Sakic