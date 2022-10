Völser SV II und Rum II teilen Punkte

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:55

In der neunten Runde der 2. Klasse Mitte konnte nur ein Spiel programmgemäß ausgetragen werden. Der Völser SV II und der SK Auto Kluckner Rum II trennen sich 1:1. Rum kann bereits in der ersten Minute durch Melih Ozan in Führung gehen, Daniel Wilaszek gleicht in der 20. Minute aus. Alle weiteren Spiele werden am 26. bzw. 28. Oktober 2022 nachgetragen.

Wird Wacker Innsbruck II Herbstmeister?

Die Kicker des FC Wacker Innsbruck haben es selbst am Fuß. Am 26. Oktober 2022 ist Matrei II zu Gast und mit einem Dreier ist Wacker der Herbstmeistertitel nicht mehr zu nehmen. Verfolger Innsbrucker AC II tritt bei der SPG Rinn/Tulfes an. Die SPG Innsbruck West empfängt Natters II. Am 28. Oktober wird das Fußballjahr in der 2. Klasse Mitte mit der Partie zwischen Jenbach II und Thaur II abgeschlossen, eine Nachtragspartie zwischen Natters II und Innsbruck West findet noch am 29.10.22 statt.