Janko Grubovic trifft dreimal für Jenbach II gegen Matrei II – Remis zwischen Innsbruck West II und Rum II

Details Montag, 24. April 2023 01:33

Rückrundenauftakt in der 2. Klasse Mitte – nach gefühlter endloser Winterpause. Bereits in der ersten Runde 2023 gibt es einen Führungswechsel. Im Spitzenspiel gewinnt der Innsbrucker AC II beim FC Wacker Innsbruck II ganz klar mit 4:0 und übernimmt die Tabellenführung. Die SPG Innsbruck West II holt nach einem 0:2 Rückstand gegen den SK Auto Kluckner Rum II noch ein 2:2, liegt jetzt vier Punkte hinter Leader IAC II. Natters II bleibt dran – knapper 1:0 Erfolg bei der SPG Rinn/Tulfes II – Tabellenplatz vier mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Innsbrucker AC II. Der SK Jenbach II gewnnt gegen den SV matrei II klar mit 4:1.

Fast sommerliche Temperaturen beim Duell Jenbach II gegen Matrei II

Daniel Deutsch, Trainer SK Jenbach II: „Das erste Meisterschaftsspiel 2023 nach sehr langer Pause und wir haben uns ziemlich schwergetan. Vor allem die relativ hohen Temperaturen waren wir nicht gewohnt. In der dritten Minute gehen zudem die Gäste durch Manuel Holzmann in Führung. Nach unserem ersten Treffer zwei Minuten später durch Janko Grubovic lief es aber deutlich besser. Der schnelle Rückstand war eine Art Schockmoment. Wir haben Gas gegeben und Janko Grubovic hat uns mit seinem zweiten Treffer in der 34. Minute mit 2:1 in Führung gebracht. Matrei überraschend stark für mich – viele neue Spieler sind aufgelaufen. Mit dem 3:1 in der 73. Minute von Mert Korkmaz war die Partie eigentlich entschieden. Janko Grubovic hat mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit für den Endstand von 4:1 gesorgt!“

Rum II gibt 2:0 Vorsprung gegen Innsbruck West II aus der Hand

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Nervöses Auftaktspiel meiner Mannschaft. Leider konnten wir nur teilweise unser Spiel aufziehen und wurden durch Eigenfehler zweimal bestraft. Das 0:1 in der 19. Minute durch Andre Lierzer und Andre gelingt auch das 2:0 für Rum in der 47. Minute. Positiv ist, dass meine Mannschaft nach 0:2 Rückstand Moral bewiesen hat und wir noch zu einem 2:2 Remis gekommen sind. Drei Minuten nach dem 0:2 traf Klaus Reiningen zum 1:2 und das 2:2 gelang Kerim Aydogan in Minute 79. Wir waren allerdings ab der 60. Minute um einen Mann mehr am Feld nach einer Gelb-Roten Karte für einen Spieler der Gäste. Gratuliere der jungen Mannschaft aus Rum zum Punktgewinn! Meiner Meinung ist die Liga unberechenbar und es kann jeder jeden schlagen. Es wird ein enges Rennen um den hart umkämpften Meistertitel. Unsere besten Spieler waren Klaus Reininger und Tormann Mike Schweiger, der uns mit tollen Paraden im Spiel gehalten hat!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei