Schönes Erlebnis und Tabellenführung für den Innsbrucker AC II im Tivoli gegen Wacker Innsbruck II

Details Montag, 24. April 2023 15:58

Ultimatives Spitzenspiel zum Auftakt der Rückrunde der 2. Klasse Mitte zwischen dem FC Wacker Innsbruck II und dem Innsbrucker AC II. Vor über 300 Fans und Zuschauern setzt sich der IAC Ii klar mit 4:0 durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Ein Punkt Vorsprung für den IAC auf Wacker und vier auf Innsbruck West II.

Ganz großes Lob an die ganze Mannschaft

Ahmet Yildirim, Trainer IAC II: „Am Anfang war es eine ausgeglichene Partie, beide Seiten eher vorsichtig. Auf beiden Seiten Chancen bzw. Halbchancen, die nicht genutzt wurden. Dann kurz vor Halbzeitpfiff das wichtige 1:0 für uns. Ein Freistoß. gut hereingeflankt in den 16er, Arda Güzel war zur Stelle. Defensiv haben wir wenig zugelassen, genau zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht, mit dem wir in die Kabine gingen.

Nach dem Doppelschlag in Minute 48. und 49. Minute durch Moritz Saurwein und Fabian Rauter hatten wir das Kommando und konnten das Spiel fast zur Gänze bestimmen. Nach Vorlage von Fabian Rauter trifft Moritz Saurwein, nach Vorlage von Howik Karapetjan netzt Fabian Rauter ein. Zum Schluss, nach dem 4:0 durch Michael Eckmüller, gab es noch Chancen auf den Anschlusstreffer für Wacker, wobei aber unser Goalie Oliver Jovanovic die Schüsse gut parierte. Der vierte Treffer fiel nach einer Ecke, Michael Eckmüller stand richtig und trifft. Taktisch, kämpferisch und läuferisch eine solide Leistung meiner Mannschaft, defensiv wenig zugelassen und offensiv die Tore gemacht

Sehr wichtiger souveräner Derbysieg! Meine Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir besprochen und uns vorgenommen haben. Ganz großes Lob an die ganze Mannschaft, es war ein schönes Erlebnis im Tivoli Stadion, danke an alle Unterstützer und Fans!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei