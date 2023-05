Natters II gewinnt Schlager gegen Wacker Innsbruck II klar – Rinn/Tulfes II setzt sich in einem Torfestival gegen Innsbruck West II durch

Details Dienstag, 02. Mai 2023 01:08

Nach der elften Runde der 2. Klasse Mitte hat sich die Tabellenspitze wieder stark zusammengeschoben. Leader Innsbrucker AC II verliert das Heimspiel gegen Jenbach II mit 0:1. Sensationell klarer 5:0 Erfolg des FC Koch Türen Natters II im Spitzenspiel gegen den FC Wacker Innsbruck II. Die SPG Innsbruck West II unterliegt in einem sehr trefferreichen Spiel der SPG Rinn/Tulfes II mit 3:6. Damit trennen die Top-4 IAC II, Wacker Innsbruck II, Natters II und Innsbruck West II nur mehr vier Punkte!

Starke Vorstellung von Natters II in Hälfte zwei gegen Wacker Innsbruck II

Jan Egerman, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Die erste Halbzeit war sehr umkämpft, allerdings kaum echte Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Wir haben aber mit der frühen Führung in der siebenten Minute durch Tobias Muigg den einzigen Treffer in Hälfte eins erzielt. Ansonsten die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Mit einem Doppelschlag nach Wiederanpfiff konnten wir dann 3:0 in Führung gehen. Tobias Muigg trifft in Minute 46, drei Minuten später Aaron Rettenbacher. Nach diesen beiden Treffern ist die Partie abgeflaut, wir hatten alles unter Kontrolle. Am Ende eine ganz klare Sache für meine Mannschaft. Ein Eigentor der Gäste und das 5:0 durch David Manhartsberger bringen am Ende einen 5:0 Erfolg!“

Neun Treffer zwischen Rinn/Tulfes II und Innsbruck West II

Führung durch Luka Duric für Innsbruck West in der siebenten Minute. Dann ein Doppelpack von David Grüner für Rinn/Tulfes zur 2:1-Führung. Innsbruck West gleicht noch vor der Pause zum 2:2 durch Sadan Alkan aus. Nach Wiederanpfiff drei Treffer für Rinn/Tulfes – zwei von Tobias Kössler und ein weiterer Treffer durch David Grüner. 5:2 für Rinn/Tulfes nach einer Stunde. Innsbruck West kommt durch Efekan Turan auf 3:5 heran, den Schlusspunkt setzt Tobias Kössler mit seinem dritten Treffer zum 6:3.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Bin momentan ein bisschen ratlos, warum wir nicht in die Gänge kommen. Wenn wir jetzt nicht bald voll punkten wird es sehr schwer, vorne mitzuspielen!“

