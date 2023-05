Innsbrucker AC II und Innsbruck West II schreiben Dreier an!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 23:43

In der 12. Runde der 2. Klasse Mitte hat der Innsbrucker AC II beim Völser SV II nichts anbrennen lassen und mit 5:1 gewonnen. Verfolger Natters II gewinnt in Jenbach knapp mit 4:3. Der FC Wacker Innsbruck II kann das Spiel gegen SPG Rinn/Tulfes II erst am 8. Mai 2023, Ankick 19:30 Uhr austragen. Auch SPG Innsbruck West II hält den Kontakt zur Tabellenspitze – 2:0 Erfolg gegen Thaur II. Die Top-4 trennen vier Punkte, der Kampf um den Titel und Aufstieg wird immer heißer!

Souveräner Erfolg des Innsbrucker AC II in Völs

Ahmet Yildirim, Trainer Innsbrucker AC II: „Eine sehr überlegen geführte Partie von meiner Mannschaft. Wir konnten bereits in der 10. Minute durch Fabio Mair in Führung gehen. Ein Eigentor der Heimelf bringt uns das 2:0 in der 30. Minute, dann kann Völs durch Simon Stecher auf 1:2 verkürzen. Durch Moritz Saurwein gelingt uns aber noch vor der Pause das 3:1. In Hälfte zwei wird das Tempo der Partie eingebremst, aber wir kontrollieren das Spiel trotzdem über die ganze Zeit. Howik Karapetjan und Fabian Rauter treffen im Finish, nachdem ein Spieler der Heimelf wegen der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen wurde. Ein souveräner Sieg meiner Mannschaft!“

Innsbruck West II hält Kontakt zur Tabellenspitze mit Dreier gegen Thaur II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „90 Minuten sind wir die klar bessere Mannschaft gewesen. Wir hatten mehr Ballbesitz und auch spielerisch die besseren Momente. Ich bin mit der heutigen Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Unsere Tore haben Ali Alexander Boujnah in der 20. und Alessio Auer in der 24. Minute erzielt. Jetzt heißt es das Ganze am kommenden Freitag gehen Wacker zu bestätigen. Auch mit der Leistung des Schiedsrichters bin ich zufrieden - muss auch mal gesagt werden. Er hat das Spiel neunzig Minuten unter Kontrolle gehabt!“

