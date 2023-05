Innsbrucker AC II verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen Rum II

Details Dienstag, 16. Mai 2023 01:37

In der 13. Runde der 2. Klasse Mitte konnte Leader Innsbrucker AC II den Vorsprung auf die Verfolger etwas ausbauen. Das 5:1 gegen den SK Auto Kluckner Rum II gibt nicht das enge Spiel über weite Strecken wieder. Neu auf Platz zwei Natters II mit einem 3:0 gegen den Völser SV II. Der FC Wacker Innsbruck II holt nämlich gegen SPG Innsbruck West II nur ein 1:1. Damit führt der IAC II zwei Punkte vor Natters und drei Punkte vor Wacker II die Tabelle an.

Coach des Innsbrucker AC II: „Klares Ergebnis täuscht über den engen Spielverlauf hinweg!“

Ahmet Yildirim, Trainer Innsbrucker AC II: „Ab der ersten Minute wollten wir gleich die Kontrolle übernehmen, was uns auch gelungen ist, viele Eckbälle und drei bis vier gute Chancen haben wir nicht genutzt, kurz vor der Halbzeit noch das wichtige 1:0 für uns durch Fabian Rauter. Ein schöner langer Ball von Felix Gronbach zu Saurwein Moritz in den 16er, Saurwein Moritz spielt zu Rauter Fabian, dieser schließt gut ab. Es gab in Hälfte eins auch eine unnötige Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern, Rote Karte jeweils für beide Mannschaften, das geht in Ordnung. Durch schlechte Chancenauswertung haben wir uns das Spiel selbst schwer gemacht, gut dass wir vor der Pause noch das 1:0 erzielen konnten.

Die zweite Halbzeit haben wir nicht konzentriert begonnen und gleich aus dem nichts durch Wael Hasan das 1:1 bekommen. Rum bis zur 60. Minute gefährlich durch Konter. Aber nach dem 2:1 fanden wir wieder gut ins Spiel und nutzten unsere Chancen. Ein unglücklicher Torwartfehler Douglas Ansah-Yalley war zur Stelle und stellte auf 2:1. Eine gute Einzelaktion von Fabio Mair in der 77. Minute, scharfer Schuss in die Ecke und 3:1. Auch von Fabian Rauter kam ein guter Schuss ins lange Eck – 4:1 in Minute 86. Schön eingeflankter Eckball von Moritz Saurwein – Michael Eckmüller mit dem Kopf zum Endstand von 5:1. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, aber das klare Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg!“

