Nordkette gewinnt Mittelfeldduell auswärts gegen Wipptal

Führungswechsel nach der 14. Runde der 2. Klasse Mitte. Der SK Rum Ii konnte mit einem 6:0 gegen Rinn/Tulfes II die Tabellenspitze erobern, da Absam II das Heimspiel gegen die Völser Young Boys mit 1:2 verloren hat. Es geht sehr eng zu an der Tabellenspitze. Auch Natters II (3:0 gegen die SPG Axams/Grinzens II) und die Völser Young Boys konnten Absam überholen. Die Top-4 Rum, Natters, Völs und Absam trennen nur zwei Punkte. SV Nordkette konnte in einem dramatischen Spiel den FC Wipptal II mit 5:3 besiegen.

Dramatisches Duell mit acht Treffern

Franz Mario Prosch, sportlicher Leiter SV Nordkette: „Das Spiel in gegen FC Wipptal war für uns richtungsweisend, ob man in der oberen Tabellenhälfte mitspielen und das Ziel Top-5 erreichen kann. Das 0:1 viel gleich in den ersten Minuten für uns durch ein Eigentor des Gegners. Wipptal konnte in Minute 13 durch eine schöne Kombination ausgleichen. Leider scheiterten wir immer wieder an Johannes Ungerank, der sich mit sensationellen Paraden auszeichnen konnte, wodurch er vier Topchancen zu Nichte machte. In der 29. Minute konnten wir durch Leon Götz auf 1:2 erhöhen.

In der zweiten Halbzeit erhöhten wir auf 1:3 durch ein neuerliches Eigentor. In der Minute 60 war es abermals Leon Götz, der auf 1:4 erhöhte. Leider hatte unser Schlussmann in der 79. Minute Pech und spielte einen Abschlag an den Gegner, welchen dieser zum 2:4 verwertete. Zwei Minuten später war es ein Freistoß, der vom Torhüter abgewehrt worden konnte, jedoch konnten die Wipptaler im Nachgang den Spielstand zum 3:4 ändern. In den letzten zehn Minuten stieg die Anspannung, da die sich Wipptaler sehr offensiv auf den Ausgleichstreffer fokussierten. Allerdings wurde durch ein erneutes Tor von Jakob von Wenzl zum 3:5 die Entscheidung herbeigeführt. Ein verdienter Auswärtssieg!“

