Natters II nach Sieg in Thaur neuer Tabellenführer – Innsbruck West II siegt in Axams

Details Montag, 29. April 2024 16:47

Nach der 15. Runde der 2. Klasse Mitte übernahm der FC Koch Türen Natters II mit einem 5:0 Kantersieg beim SV Thaur II die Tabellenführung. Rum II unterliegt nämlich in einer dramatischen Partie Nordkette auswärts 4:5 und fällt auf Tabellenplatz vier zurück. Der Vierkampf um Titel und Aufstieg bleibt extrem heiß. Natters II führt einen Punkt vor den Völser Young Boys (5:2 in Tulfes) und Absam II (7:0 auswärts gegen Wilten) und zwei Zähler vor Rum. Die SPG Innsbruck West II gibt die rote Laterne mit einem 3:0 bei der SPG Axams/Grinzens II an Wilten weiter.

Natters in Thaur ohne Probleme

Florian Astegger, Co-Trainer FC Koch Türen Natters II: „Wir beginnen druckvoll und können durch erste Pressingerfolge auch gute Chancen erarbeiten. Es entwickelt sich ein dynamisches Spiel, welches aber durch den Wind stark beeinflusst wird. Die Möglichkeit für hohe Bälle gibt es de facto nicht. Mit der 25. Minute stellt meine Mannschaft die Arbeit ein und fällt in Lethargie. Unerklärlich. Nach zehn Minuten fangen wir uns wieder und erhöhen wieder den Druck. Die Chancen werden klarer. Kurz vor der Pause dann das verdiente 1:0 durch Lukas "Figo" Prachensky nach toller Vorarbeit von Silvan "Silvinho" Amann. Danach war Pause.

Wir starten wieder druckvoll in Halbzeit zwei rein und können uns direkt mit dem 2:0 wieder durch Figo belohnen. Danach entwickelt sich ein Spiel auf ein Tor. Thaur hat nichts mehr entgegenzusetzen außer einzelnen Nadelstichen. Es folgt der Doppelpack von Lukas "Geiginho" Geiger. Den Abschluss bildet das 5:0 von Dave "Davinho" Manhartsberger.

Ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Mit mehr Konsequenz wäre der Sieg noch höher ausgefallen. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die aktuell jede Woche das absolute Maximum an PS auf den Rasen bringt.“

Innsbruck West gelingt dritter Saisonsieg!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West: „Wichtige drei Punkte aus Axams mitgenommen! Tolle Leistung meiner Mannschaft. Hervorzuheben Matthias Obergolser, der uns mit tollen gehaltenen Bällen die Null gehalten hat. Pauschallob an die gesamte Mannschaft. Unsere Treffer haben Jakob Fabian und Yonathan Andres Mancilla Valencis (2) gemacht.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.