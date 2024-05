Natters II verteidigt nach Sieg gegen Wilten II Tabellenführung – Innsbruck West II mit nächstem Dreier gegen Thaur II

Details Sonntag, 05. Mai 2024 13:30

Immer besser in Schwung in der laufenden Meisterschaft der 2. Klasse Mitte kommt die SPG Innsbruck West II. Gegen den SV Thaur II gab es in der 16. Runde einen überraschend klaren 4:0 Erfolg. An der Tabellenspitze konnte der FC Koch Türen Natters II gegen starke Kicker des SK Wilten II einen 2:0 Sieg einfahren. Die Völser Young Boys spielen am Sonntag, dem 5. Mai 2024, um 17 Uhr gegen Nordkette. Einstweilen konnte Absam II mit einem 12:0 gegen die SPG Rinn/Tulfes II die Völser Young Boys vom zweiten Tabellenplatz verdrängen.

Natters II bzwingt starke Kicker von Wilten II

Bernhard Raudaschl, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Schwierige Bedingungen, wieder einmal gab es einen recht heftigen Wind. Von Anfang an das Spiel zweikampfbetont. Wir sind allerdings besser ins Spiel gekommen. Der Gegner aber sehr stark – Gratulation an Wilten für die starke Vorstellung. Torlos ist es in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte konnten wir dann noch einen Zacken drauflegen. Strafstoß in der 60. Minute und das 1:0 durch Lucas Prachensky. Viele weitere tolle Möglichkeiten, aber auch ziemlich viel Pech im Abschluss für meine Mannschaft. In der 80. Minute dann aber doch das 2:0 durch Jonas Singer. Wilten eine starke Elf wie schon gesagt, aber am Ende unser Sieg denke ich doch verdient.“

Innsbruck West II mit nächstem Dreier gegen Thaur II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Langsam ist die Mannschaft bereit, das alles umzusetzen, was wir uns vornehmen! Wieder ein absoluter verdienter Sieg meiner Mannschaft und wieder zu Null! Bester Spieler Serkan Ücüncü mit einem Hattrick und Mario Otter. Den Treffer zum 4:0 hat Laurin Lick erzielt. Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

