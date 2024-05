FC Natters 1b dreht Top-Spiel und festigt Tabellenführung

Details Samstag, 11. Mai 2024 20:52

In einem packenden Match der 17. Runde der 2. Klasse Mitte sicherte sich der FC Koch Türen Natters 1b einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg gegen den SV Absam 1b. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte Natters das Top-Spiel in den letzten Minuten und bejubelte einen wichtigen Heimsieg. Die Absamer hingegen mussten in der Rückrunde den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Gäste schnuppern am Auswärtssieg

Das Spiel begann intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 3. Minute versuchte der Tabellenführer durch einen Freistoß von Lukas Geiger Gefahr zu erzeugen, doch der Ball ging ins Toraus. Die Gastgeber zeigten sich weiterhin aktiv, aber auch Absam hatte seine Momente, insbesondere in der 11. Minute, als Adrian Wallner den Ball nach einer Ecke aufs Tor köpfte. Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich jedoch in der 35. Minute: Lukas Oberweger traf mit einem präzisen Schuss ins Eck und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Stand.

Tabellenführer kämpft sich zurück und dreht Spiel

Nach der Pause erhöhte Natters den Druck und suchte den Ausgleich. Ihre Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Lukas Soraruf nach einem intensiven Angriff den Ball im Netz der Gäste versenkte und das Spiel auf 1:1 stellte. Die Schlussphase gehörte ganz den Gastgebern. In der 82. Minute erhielt Natters einen Elfmeter zugesprochen, den Gabriel Cede zur 2:1 Führung verwandelte. Dieser Treffer zeigte die Entschlossenheit des FC, das Spiel zu drehen und die Punkte zu Hause zu behalten.

Die letzten Minuten waren geprägt von Versuchen des SV Absam, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Natters hielt stand. Mit dem Schlusspfiff konnte sich der FC Natters 1b über drei hart erkämpfte Punkte freuen, die in einer spannenden und umkämpften Partie gesichert wurden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

