Völser Young Boys erobern nach Sieg gegen Matrei Platz zwei – Wilten II bezwingt Innsbruck West II

Details Montag, 13. Mai 2024 23:26

In der 17. Runde der 2. Klasse Mitte konnte der FC Natters II das absolute Spitzenspiel gegen den SV Absam II mit 2:1 gewinnen und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Völser Young Boys. Diese hatten keine Probleme sich bei Matrei II mit 2:0 durchzusetzen. Sehr enttäuscht von der aktuellen Situation ist der Trainer der SPG Innsbruck West II nach der 1:2-Niederlage bei Wilten II.

Völser Young Boys dominieren Partie in Matrei

Johannes Kuba, Trainer Völser Young Boys: „Wir haben heute sehr kompakt gespielt, Matrei hatte nicht einen einzigen Torschuss zu verzeichnen. Außerdem ganz besonders zu erwähnen ist, dass es ein extrem faires Spiel war, keine einzige Gelbe Karte. Wir konnten in der 39. Minute durch Maximilian Langbroek in Führung gehen und haben in der 80. Minute das 2:0 durch Daniel Radl erzielt. Ein sehr gutes Spiel, das den Trainern viel Spaß gemacht hat. Mir sicherlich mehr, da wir gewonnen haben.“

Coach von Innsbruck West II nach Niederlage gegen Wilten II mit klaren Worten

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West: „Wenn man unter der Woche nur mit sieben oder acht Leuten trainiert, kann kein positives Ergebnis zustande kommen. Manche Spieler sollten sich hinterfragen, ob es mit dieser Einstellung zum Fußball überhaupt noch Sinn macht. Ich bin sehr enttäuscht über die gesamte Situation, wie es bei uns momentan abläuft! Wilten Ii hat durch Tore von Mohamed Ali Yarow und Jesus Del Real Hernandez mit 2:1 gewonnen, unseren Treffer zum 1:1 erzielte Sadan Alkan.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.