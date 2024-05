Innsbruck West dreht 0:2 gegen Absam II

Details Freitag, 31. Mai 2024 01:04

Natters II ist in der 19. Runde der 2. Klasse Mitte dem Titel ein weiteres Stück näher gekommen. 2:1-Erfolg gegen Wipptal II und damit fünf Punkte Vorsprung auf die neue Nummer zwei Rum II. Die Völser Young Boys müssen einen herben Rückschlag hinnehmen und verlieren in Thaur 1:2. Damit haben Völs und Absam drei Runden vor Meisterschaftsende bereits sieben Punkte Rückstand auf Natters. Innsbruck West II feiert mit einem 3:2 den fünften Saisonsieg, nachdem man bereits gegen Absam II zur Pause mit 0:2 zurückgelegen ist.

SV Absam 1b dominiert die erste Hälfte

Das Spiel begann mit einem Blitzstart für den SV Absam 1b. Bereits in der 18. Minute konnte Adrian Wallner sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung bringen. Nur zwei Minuten später legte Benjamin Waldauf nach und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Die Defensive von Innsbruck West 1b wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert, und die Fans des Heimteams sahen sich einem frühen Rückstand gegenüber.

Innsbruck West 1b bemühte sich, ins Spiel zu finden, aber Absam 1b verteidigte geschickt und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Trotz einiger Bemühungen des Heimteams, den Anschlusstreffer zu erzielen, ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Nach der Pause zeigte Innsbruck West 1b ein anderes Gesicht. Schon in der 47. Minute gelang Marco Glavas der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab dem Heimteam deutlich Auftrieb, und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

In der 57. Minute war es dann Hossein Mohammadi, der den Ausgleich für Innsbruck West 1b erzielte. Nach einer gut getimten Flanke setzte er den Ball präzise ins Netz und brachte sein Team wieder ins Spiel. Die Zuschauer spürten, dass jetzt alles möglich war, und die Spannung im Stadion stieg merklich an.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Intensität und mehreren Chancen auf beiden Seiten. Doch es war Innsbruck West 1b, das den letzten entscheidenden Moment für sich nutzen konnte. In der 90. Minute erzielte erneut Marco Glavas das Siegtor zum 3:2. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und vollendete damit die beeindruckende Aufholjagd seines Teams.

Doch das Spiel war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit sah Adrian Wallner vom SV Absam 1b die Gelb-Rote Karte, was die Chancen seines Teams auf ein Comeback weiter schmälerte. Schließlich endete das Spiel nach 95 intensiven Minuten mit einem verdienten 3:2-Sieg für Innsbruck West 1b.

Dieser Sieg war ein deutlicher Beweis für die Moral und den Kampfgeist der SPG Innsbruck West 1b, die sich nach einem schwierigen Start eindrucksvoll zurückkämpften und das Spiel zu ihren Gunsten drehten.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Starke Moral meiner Mannschaft! Wir hatten einen guten Start und hatten sofort das Spiel im Griff. Wir hatten auch mehr Ballbesitz und haben uns gute Chancen erarbeitet, aber konnten uns nicht dafür belohnen. Wie oft im Fußball lagen wir deswegen in der ersten Halbzeit mit 0:2 im Rückstand. Wir blieben aber cool und glaubten an uns und haben das Ganze noch mal in die richtige Spur gelenkt. Gratuliere der gesamten Mannschaft zum verdienten Heimsieg!“

2. Klasse Mitte: Innsbruck West 1b : Absam 1b - 3:2 (0:2)

93 Marco Glavas 3:2

57 Hossein Mohammadi 2:2

47 Marco Glavas 1:2

20 Benjamin Waldauf 0:2

18 Adrian Wallner 0:1

