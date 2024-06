Acht Treffer zwischen den Völser Young Boys und Innsbruck West II

Details Montag, 03. Juni 2024 16:25

Jede Menge Spielverschiebungen in der 20. Runde der 2. Klasse Mitte. Auch die Partie vom Tabellenführer Natters II bei der SPG Rinn/Tulfes musste auf den 4. Juni 2024, Ankick 18:30 Uhr verschoben werden. Die Völser Young Boys konnten den ball rollen lassen und haben gegen die SPG Innsbruck West II mit 5:3 gewonnen. Damit hat Natters II mit einem Spiel weniger vier Punkte Vorsprung auf die Völser Young Boys. Natters II könnte als im nachtrag den Sack zumachen.

Völser Young Boys legen starken Start hin

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, übernahmen die Völser Young Boys die Kontrolle. Bereits in der 7. Minute brachte Maximilian Langbroek die Gastgeber mit einem präzisen Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Die Zuschauer auf den Rängen waren begeistert von der frühen Führung ihrer Mannschaft. Die Völser Young Boys setzten nach und ließen Innsbruck West 1b kaum Raum zur Entfaltung. In der 22. Minute schlug dann Rolando Putzer zu und erhöhte nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0.

Doch Innsbruck West 1b ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 37. Minute gelang Marco Glavas der Anschlusstreffer zum 2:1, als er nach einer Flanke den Ball ins Netz köpfte. Dieser Treffer brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für Spannung zur Halbzeitpause, die mit einem 2:1 für die Völser Young Boys endete.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ebenso furios wie die erste. Bereits in der 55. Minute stellte Joel Djordjevic den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und markierte das 3:1 für die Völser Young Boys. Doch nur sechs Minuten später zeigte Marc Rimml seine Torgefährlichkeit und erzielte das 3:2, indem er einen Abpraller geschickt verwertete.

Die Völser Young Boys ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erhöhten in der 66. Minute durch Josef Ties auf 4:2. Ties nutzte einen Fehler in der Abwehr von Innsbruck West 1b eiskalt aus und sorgte damit wieder für eine komfortable Führung. Das Spiel blieb jedoch spannend, denn Marc Rimml erzielte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:3. Der Stürmer von Innsbruck West 1b zeigte sich erneut als treffsicher und brachte sein Team wieder heran.

Doch in der Schlussphase machte Rolando Putzer endgültig den Deckel drauf. In der 90. Minute erzielte er mit einem präzisen Schuss ins untere Eck das 5:3 und besiegelte damit den Sieg für die Völser Young Boys. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Aktionen, und nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Mit diesem Sieg festigen die Völser Young Boys ihre Position in der 2. Klasse Mitte (TIR) und können zufrieden auf ihre Leistung zurückblicken. Innsbruck West 1b hingegen muss die Niederlage schnell verdauen und in den kommenden Spielen wieder angreifen.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Leider konnten wir auf den relativen kleinen Kunstrasen nicht unser Spiel aufziehen. Wir konnten immer wieder kleine Nadelstiche setzen, aber im Gesamten war es zu wenig, um was Zählbares mitzunehmen. Gratuliere Völs zum verdienten Sieg!“

2. Klasse Mitte: Völser Young Boys : Innsbruck West 1b - 5:3 (2:1)

94 Rolando Putzer 5:3

82 Marc Rimml 4:3

66 Josef Ties 4:2

61 Marc Rimml 3:2

55 Joel Djordjevic 3:1

37 Marco Glavas 2:1

22 Rolando Putzer 2:0

7 Maximilian Langbroek 1:0

