9-Tore-Spektakel! SK Rum 1b triumphiert gegen Wipptal

In einem aufregenden und torreichen Spiel der 20. Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich der SK Rum 1b gegen den FC Wipptal 1b mit einem beeindruckenden 6:3 durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten die Hausherren ihre Stärke und führten zur Pause mit 2:1. In der zweiten Hälfte drehte der Tabellenzweite richtig auf, machte das halbe Dutzend voll und bleibt mit dem 13. Saisonsieg Tabellenführer Natters an den Fersen.

Frühe Führung für Rum

Bereits in der ersten Minute hatten die Heimischen die erste Chance, als ein Angriff über die rechte Seite in die Box geführt wurde. Doch der Abschluss blieb zunächst aus. In der 13. Minute war es dann soweit: Lamin Camara erzielte nach Zuspiel von Ali Dooksh das 1:0. Rum setzte nach und konnte in der 25. Minute durch Fabio Hell auf 2:0 erhöhen, nachdem Hell einen hohen Ball per Kopf über Gästegoalie Johannes Ungerank hinweg ins Netz beförderte.

Die Gäste gab jedoch nicht auf und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Nachdem der Rumer Übungsleiter Manuel Matyas wegen Kritik zwei Mal Gelb und somit die Ampelkarte gesehen hatte, gelang Wipptal durch einen Elfmeter in der 41. Minute, den Muhammed Kulasin sicher verwandelte, der Anschlusstreffer. Damit ging es mit einem Halbzeitstand von 2:1 in die Kabinen.

Sechs Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause drehten die Hausherren auf. In der 54. Minute erhöhte Fabio Kantuscher nach einer Ecke auf 3:1. Nur wenige Minuten später war es erneut Tiro, der das 4:1 für die Gastgeber erzielte. Trotz des Rückstandes kämpften die Wipptaler weiter und konnten durch Kulasin in der 83. Minute auf 4:2 verkürzen.

Doch der SK Rum zeigte sich unbeeindruckt und baute den Vorsprung nur wenige Minuten später wieder aus. Tiro erzielte in der 89. Minute das 5:2. In einer turbulenten Schlussphase fielen zwei weitere Treffer: Zunächst verkürzte Gernot Knapp auf 5:3, ehe Hell in der Nachspielzeit das halbe Dutzend vollmachte und den 6:3-Endstand besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (33419 Bonuspunkte)

2. Klasse Mitte: SK Rum 1b : FC Wipptal 1b - 6:3 (2:1)

94 Fabio Hell 6:3

91 Gernot Knapp 5:3

89 Adel Tiro 5:2

83 Muhammed Kulasin 4:2

57 Adel Tiro 4:1

54 Fabio Kantuscher 3:1

41 Muhammed Kulasin 2:1

25 Fabio Hell 2:0

13 Lamin Camara 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

