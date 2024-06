Kantersiege: Thaur II beschließt starke Saison in Tulfes – Völser Young Boys verabschieden Trainer Johannes Kuba mit 7:2 gegen Wilten II

Details Montag, 17. Juni 2024 13:28

Auch in der 2. Klasse Mitte ist am dritten Juniwochenende 2024 der Vorhang gefallen. Natters II stand als Meister und Aufsteiger bereits fest und kann eine 1:2 Niederlage im Spitzenspiel in Rum verkraften. Rum II wird Vizemeister vor Absam. Starker vierter Tabellenplatz für die Völser Young Boys (7:2 gegen Wilten II) und ebenso mit starker Saison Thaur II auf Platz fünf mit einem abschließenden 6:2 in Tulfes.

Thaur II sichert Platz fünf mit Sieg gegen Rinn/Tulfes

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „In den ersten zwanzig Minuten war es mehr oder weniger ein Abtasten, bis wir dann mehr und mehr ins Spiel kamen und dann auch mit einer 2:0 Führung in die Pause gehen konnten. Die Torschützen waren Marlon Mariacher und Lukas Christler-

Nach der Pause traf Rinn/Tulfes zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Xavier Frühauf. Wie in den letzten Spielen zuvor ließen wir uns nicht aus der Fassung bringen und konnten dann auf 5:1 erhöhen. Ein Doppelpack von Gilbert Rupprechter und ein Treffer von Leo Muigg. Kurz vor Schluss verkürzte Rinn/Tulfes noch auf 2:5 durch Alexander Zepharovich, jedoch hatte unser IV - Stefan Hauser etwas dagegen, dass das Spiel 5:2 endet, und erzielte nach einem sehenswerten Sololauf von ganz hinten den finalen Treffer zum 6:2 Endstand. In Summe ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.

Nach einer starken Hinrunde wurde es während der Wintervorbereitung für uns etwas schwerer, da wir einige Abgänge zu verkraften hatten. Einige unserer Leistungsträger wurden in die KM1 aufgrund vieler Ausfälle und Verletzungen befördert, andere verließen uns leider durch einen Vereinswechsel. Das sogenannte Leid jeder KM2. Eine Lösung musste her und wurde schnell gefunden, weil auch wir einige Spieler unserer U16 schon vorzeitig beförderten.

Mit einer noch mehr verjüngten Mannschaft gingen wir in die Rückrunde und konnten uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, was uns positiv als Mannschaft und Verein in die Zukunft blicken lässt. Wir Trainer möchten unseren Spielern zu dieser tollen Saisonleistung und der Platzierung unter den Top-5 gratulieren!“

Völser Young Boys drehen in Halbzeit zwei gegen Wilten II auf!

Johannes Kuba, Trainer Völser Young Boys: „Die Völser YB verabschieden ihren Trainer in der zweiten Halbzeit gebührend. Wilten in der ersten Halbzeit gefällig und auf Augenhöhe. 3:2 für Völs zur Pause nach Treffern von Daniel Wilaszek, Tobias Lederer und Josef Ties bzw. Alexander Kanakis und Marcel Kartnaller. Der Trainingsschwerpunkt "Abschlüsse" zeigte Wirkung. Weitschusstore von Laimgruber. Lederer und Wilasek gefielen. Am Ende gab es dann einen 7:2 Erfolg. Danke meiner Mannschaft, sowie dem Vorstand des Völser SV für fast fünf Jahre begeisternde und teilweise "verrückte" Trainertätigkeit mit allen Hohen und Tiefen!“

