Thaur II steht nach Kantersieg bei Innsbruck West II ganz oben!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:08

Drei Kantersiege brachte die erste Runde der 2. Klasse Mitte 2024/25. 7:0 konnte der SV Thaur II bei Innsbruck West II gewinnen, 7:1 Absam II gegen Zirl II und 5:1 der FC Wipptal gegen die Völser Young Boys!

Frühe Führung für Thaur 1b

Bereits in der 11. Minute zeigte sich, wie gefährlich Thaur 1b vor dem Tor agieren kann. Maximilian Feucht nutzte eine der ersten Chancen des Spiels und erzielte das 0:1 für die Gäste. Damit war der Grundstein für den weiteren Spielverlauf gelegt.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhte Thaur 1b kontinuierlich den Druck auf die Abwehrreihe von Innsbruck West 1b. In der 36. Minute war es dann erneut Alexander Steger, der das 0:2 markierte. Nur eine Minute später war Steger erneut zur Stelle und erzielte das 0:3. Die Defensive der Gastgeber war in diesen Minuten vollkommen überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe zu stoppen.

Die Gäste aus Thaur machten weiterhin keine Anstalten, einen Gang zurückzuschalten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Gilbert Rupprechter das 0:4, womit Innsbruck West 1b bereits zur Pause chancenlos war.

Platzverweise und weitere Tore

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz der Gäste fort. Innsbruck West 1b sah sich immer wieder in die Defensive gedrängt und hatte Schwierigkeiten, das Spiel zu kontrollieren. Zu allem Überfluss mussten sie in der 59. Minute auch noch einen Platzverweis verkraften. Sadan Alkan wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was die Situation für die Gastgeber weiter verschärfte.

Thaur 1b nutzte die numerische Überlegenheit und erhöhte in der 66. Minute durch Alexander Steger auf 0:5. Für Steger war es bereits der dritte Treffer in diesem Spiel, was seine hervorragende Leistung unterstrich. Nur fünf Minuten später kam es noch dicker für Innsbruck West 1b, als Marko Samardzic ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Die Gäste ließen auch in der Schlussphase nicht nach. In der 71. Minute erzielte Alexander Steger sein viertes Tor und stellte damit auf 0:6. Die Abwehr von Innsbruck West 1b war weiterhin überfordert und konnte den Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen. Den Schlusspunkt setzte erneut Steger in der 83. Minute, als er mit seinem fünften Treffer das 0:7 markierte.

Damit endete eine einseitige Partie, in der Thaur 1b seine Überlegenheit in allen Belangen unter Beweis stellte. Innsbruck West 1b muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder sammeln und die Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Wir waren ganz gut eingestellt trotz der sehr hohen Temperaturen und hatten weitgehend das Spiel im Griff. Nach einigen Versuchen gelang uns dann der verdiente Führungstreffer durch Maximilian Feucht zum 1:0. Vor der Pause konnten wir durch Gilbert Rupprechter und Alexander Steger die Führung zum 4:0 weiter ausbauen. In der zweiten Halbzeit konnten wir durch drei weitere Treffer von Alex Steger nach starken Vorlagen von Gilbert Rupprechter auf 7:0 erhöhen. Es war ein guter Start in die neue Saison und ein absolut verdienter Sieg unserer Mannschaft.“







2. Klasse Mitte: Innsbruck West 1b : Thaur 1b - 0:7 (0:4)

83 Alexander Steger 0:7

71 Alexander Steger 0:6

66 Alexander Steger 0:5

42 Gilbert Rupprechter 0:4

37 Alexander Steger 0:3

36 Alexander Steger 0:2

11 Maximilian Feucht 0:1

